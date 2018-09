BWOL Blausteiner Herbst schlägt Handballer

Blaustein/Söflingen / seb/pkl

Wann das Weinfest stattfindet, das wissen in Blaustein alle Handballer ganz genau. Den Termin, zu dem in diesem Jahr am 13. Oktober passenderweise der TSV Weinsberg in die Lixhalle kommt, haben sich die TSV-Ballwerfer immer fett rot im Kalender angestrichen. Schließlich ist es abgesehen von den Derbys gegen die TSG Söflingen das wichtiges Spiel der Saison, denn mit einem Sieg lässt es sich anschließend in der Weinlaube gleich viel besser feiern.

Wann der „Blausteiner Herbst“ stattfindet, interessiert beim Viertligist hingegen niemanden. Dabei lockt der Verbund der Selbstständigen Blausteiner (VSB) nach eigener Auskunft jedes Jahr rund 20 000 Besucher zu diesem Kunsthandwerkermarkt, der in und rund um die Lixhalle aufgebaut wird.

Angesichts solcher Besucherzahlen verwundert es nicht, dass die Handballer gegenüber dem „Blausteiner Herbst“ den kürzeren gezogen haben und deshalb am Samstag nicht in die Halle können, um wie geplant gegen Weilstetten zu spielen. Die Stadt hatte den Termin für den Markt den Handballern nicht mitgeteilt, weshalb diese ihr Heimspiel zunächst nicht verlegt hatten.

Als vor ein paar Wochen die Doppelbelegung auffiel, war schnell klar, dass der Sport der zweitägigen Veranstaltung weichen muss. „Wir hatten extra im Kalender nachgeschaut, aber der Termin stand da nicht drin“, sagt Trainer Tim Graf, der deshalb die Schuld bei der Stadt sieht. Gemeinsam mit Weilstetten wurde nun nach einem Nachhol-Termin gesucht. Bislang ist der 18. Januar geplant, wobei Graf sagt: „Der Termin ist noch nicht hundertprozentig fix.“ Ein Tausch des Heimrechts war übrigens nicht möglich: Heute Abend spielen die Frauen des SC Lehr in der Württembergliga beim TV Weilstetten (siehe nebenstehender Artikel).

Auftakt zum Heimspiel-Triple

Drei Heimspiele in Serie warten nun auf die TSG Söflingen. Zum Auftakt empfängt der Viertligist morgen den TSV Weinsberg in der Kuhberghalle (17 Uhr) – allerdings ohne Weinfest. Die Gäste sind wie die TSG mit 4:2 Punkten in die Runde gestartet und können sich dabei auf ein treffsicheres Quintett verlassen: Die Rückrausmspieler Alexej Prasolov, Sven und Jan König sowie Kreisläufer Rico Reichert und Außen Alexander Ruck haben in der abgelaufenen Runde jeweils mehr als 100 Tore erzielt und waren somit die Garanten, dass zum zweiten Mal in Folge Rang fünf in der Abschlusstabelle erreicht werden konnte.

Nachdem die Söflinger vergangenes Wochenende beim TV Plochingen die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Steffen Klett kassiert haben, haben sie sich für das Heimspiel-Triple etwas vorgenommen. „Wir wollen zeigen, dass wir vor allem daheim besseren Handball spielen können, als wir das in der zweiten Halbzeit in Plochingen gemacht haben“, kündigte Klett an.

Allerdings macht dem neuen Kommandogeber die Personaldecke ein wenig Sorgen. Mit Lars Wittlinger wurde zwar unter der Woche aus Blaustein ein zweiten Keeper als Alternative zu Manuel Weinbuch ausgeliehen. Doch auf dem Feld sieht es langsam mau aus. Matthias Salger fällt längere Zeit aus und auch Kristo Voika musste zuletzt in Plochingen wegen einer Verletzung passen. „Unter der Woche hatten wir wieder mehrere angeschlagene Spieler, bei denen wir hoffen, dass sie noch fit werden“, sagt Klett. Philipp Eberhardt und Dennis Hartmann fehlten aus gesundheitlichen (ihr Einsatz ist fraglich), Uros Krasovec aus beruflichen Gründen.