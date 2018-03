Handball Blausteiner Handballer verlieren, Söflingen erkämpft sich einen Punkt

Blaustein/Söflingen / Sebastian Schmid

Vor zwei Wochen gelang dem TSV Blaustein in der BWOL der große Coup, als man den Tabellenführer TVS Baden-Baden mit 31:29 besiegte. Im Lixpark schwang die Hoffnung mit, dass dieser Erfolg nun Rückenwind für die kommenden Duelle mit den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt gibt. Nach den Niederlagen in Steißlingen (24:28) und am Samstag zuhause gegen Remshalden (30:33) ist davon nichts mehr zu spüren. Vielmehr ist das große Zittern angesagt, denn nur dank des besseren direkten Vergleichs liegt das Team von Trainer Tim Graf nicht auf einem Abstiegsplatz.

„Seit dem Baden-Baden-Spiel läuft bei uns wenig zusammen“, fasste Graf die momentane Stimmungslage an der Blau zusammen, stellt aber auch klar, dass es an der Motivation nicht liegt. Vielmehr wurden in den vergangenen beiden Spielen zu viele Chancen ausgelassen. Gegen Remshalden kam noch hinzu, dass Jan-Marco Behr nach 20 Minuten bei einem 8:10-Rückstand die Rote Karte sah. In der Folge wirkten die Blausteiner verunsichert und Graf musste ohne seinen Abwehrchef die Defensive umstellen. Bis kurz vor der Halbzeit waren die Hausherren noch im Spiel (13:14), dann zog Tabellennachbar Remshalden bis zur 36. Minuten auf fünf Tore davon (20:15). Ein Rückstand, von dem sich der TSV nicht mehr erholte.

Kuriose Schlussphase

Liga-Konkurrent TSG Söflingen hat hingegen beim 27:27 in Haslach gezeigt, dass man sich auch aus auswegslos erscheinenden Situationen befreien kann. Beim Tabellenvierten lag das Team von Trainer Gabor Czako zwei Minuten vor dem Ende mit drei Treffern (23:26) zurück. Nachdem Philipp Eberhardt den 25:26-Anschluss erzielt hatte, wähnten sich die Haslacher 45 Sekunden vor dem Ende schon als der sichere Sieger: Sascha Marquardt hatte für das 27:25 gesorgt.

41 Sekunden vor dem Ende nahm Czako eine Auszeit, sieben Sekunden später kassierte Haslachs Cornelius Maas eine Zwei-Minuten-Strafe. Als Uros Krasovec zum 26:27 aus Söflinger Sicht traf, waren noch 24 Sekunden zu spielen. Die TSG-Akteure setzten nun auf eine Manndeckung und kamen zehn Sekunden vor dem Ende tatsächlich noch einmal in Ballbesitz. Krasovec schaltete blitzschnell und spielte einen langen Pass auf Eberhardt, der von Halbrechts eine Sekunden vor dem Schlusspfiff eiskalt zum 27:27 traf.

Kurios: Bereits im Hinspiel hatten der ehemalige Zweitligist in der letzten Sekunde das Nachsehen, als TSG-Außen Kevin Kraft den Siegtreffer erzielte.

Angesichts des Spielverlaufs war TSG-Manager Markus Brodbeck mit dem Punktgewinn zufrieden, auch wenn er die vielen technischen Fehler monierte. „Aber die Mannschaft hat gekämpft, bis zum Umfallen.“ Und sich dafür mit einem Unentschieden belohnt.