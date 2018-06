Göppingen Beachturniere beim TV Jahn

Göppingen / tw

Am Wochenende findet auf dem Sportgelände des TV Jahn Göppingen in der Hohenstaufenstraße das traditionsreiche Handball- und Volleyballturnier statt, die Vorbereitungen für das Rasen- und Beachturnier laufen längst.

Am späten Freitagnachmittag werden die Volleyballer ihre Pritsch- und Baggerkünste in den Jahn-Strand zaubern. In gemischten Hobbymannschaften werden bis in die Abendstunden auf zwei Beachfeldern die Sieger ermittelt. Die Siegerehrung findet im Festzelt statt. Nach diesem traditionellen Auftakt geht es am Samstag mit dem Jugendhandballturnier weiter. In allen Altersklassen werden die Jugendlichen im Rasenhandball um die Pokale wetteifern. Für die A-, B- und C- Jugend wird der Strand fürs „Beachen“ hergerichtet und wartet auf spektakuläre Pirouetten und Kempa-Tricks. Für kurz entschlossene Mannschaften gibt es noch Startplätze, Infos unter tv-jahn-handball.de oder in den sozialen Netzwerken. Die Handballabteilung von Jahn Göppingen fungiert als Ausrichter. tw