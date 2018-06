Handball Beach-Saison beginnt in Ebersbach

Ebersbach / er

Handball, Sand, Kempa-Tricks, spektakuläre Pirouetten, Torwart­reflexe, Sommer, Sonne und Party – all dies gibt es dieses Wochenende in Ebersbach. Das Wetter soll nach den Voraussagen ein Verbündeter der HSG Ebersbach/Bünzwangen werden. Die HSG veranstaltet bis Sonntag ihr 19. Ebersbeach Handballturnier. Heute spielen ab 10 Uhr je sechs Frauen- und Männerteams (und damit zwei mehr als im Vorjahr) um den Turniersieg, wobei nicht einmal alle Anmeldungen angenommen werden konnten. Die Turniersieger aus dem Vorjahr (Bienchen und Blümchen und Buntes Allerlei) sind dabei, ebenso die Dauerbrenner bei den Damen, Mischpoke und Skibbis. Ebenfalls am Start: Eine Delegation der Oberliga-Ringer des SV Ebersbach. Natürlich werden auch Mannschaften der HSG vertreten sein. Das Turnier findet bereits zum achten Mal auf dem im Jahr 2010 neu geschaffenen Sandkasten im TVE-Stadion oben am Hardtwald statt.

Am Samstagabend beginnt um 20 Uhr eine Handball-Party mit DJ und Cocktailbar. Am Sonntag startet um 10 Uhr ein Jugendturnier. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Ebersbach zum Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück auf und gegen 13 Uhr beginnt das für Frauen und Männer offene Siebenmeter-Turnier. er