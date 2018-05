Handball Auswärtssieg reicht nicht für Europa

Blomberg / Frank Höhmann

Die starke Leistung der Frisch-Auf-Frauen im letzten Saisonspiel bei der HSG Blomberg-Lippe wurde nicht mit der Qualifikation für den europäischen Wettbewerb belohnt. Das 34:28 (17:14) lässt die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen in der Tabelle aber noch zwei Ränge klettern.

In fremder Halle demonstrierte das Team von Trainer Aleksandar Knezevic noch einmal, warum es mit Platz sechs und 33:19 Zählern so gut abgeschlossen hat wie noch nie. Dabei lief Goalgetterin Michaela Hrbkova mit dick bandagiertem Wurfhand-Daumen auf, Petra Adamkova stand nach einer Trainingsverletzung nicht zur Verfügung und nach elf Minuten war die Partie für Lina Krhlikar beendet, die sich am linken Sprunggelenk verletzte.

Die Ausfälle stärkten jedoch ihre Kolleginnen: „Das war im ersten Moment schon etwas komisch. Plötzlich stehen wir ohne etatmäßige Kreisläuferin da. Aber wir haben uns im Training auf solche Situationen eingestellt. Alexandra und Johanna haben die beiden super ersetzt“, sagte Maxime Struijs. Bis zum 4:4 verlief die Partie ausgeglichen, dann legte Frisch Auf auf 6:4 vor, wenig später betrug die Differenz vier Tore (10:6). Dieser Vorsprung hatte bis kurz vor der Pause Bestand, ehe Alicia Stolle den Rückstand auf 14:17 verringerte.

Nach drei Strujis-Treffern in Folge zum 21:16 (36.) träumten die 20 mitgereisten Göppinger Fans mehr denn je von Europa. Doch der Traum sollte sich nicht erfüllen. Aber nicht, weil der Auswärtssieg der Frisch-Auf-Frauen in Ostwestfalen noch einmal in Gefahr geraten sollte, sondern weil der entthronte Meister Bietigheim gegen Dortmund 25:26 verlor, was bei den Fans für Unmut und Enttäuschung sorgte. Da DHB-Pokalsieger Oldenburg auf einen Start im EHF-Pokal verzichten wird, dürfte Platz fünf für Europa ausreichen. Und diesen sicherten sich die punktgleiche TuS Metzingen aufgrund des besseren Torverhältnisses. So bleibt nur die Hoffnung auf eine Wildcard. Frank Höhmann

HSG Blomberg-Lippe: Monz, Veith; Schnack (2), Rüffieux (1), Klaunig (1), Müller (5), Van Buren (2), Van Zijl, Ziegenbein, Pichlmeier (2), Kordovska, Steenbakkers, L. Petersen, Michielsen (4), Stolle (6), Rodrigues (1), S. Petersen (4).

Frisch Auf Göppingen: Lengyel (bis 30.), Zimmerman; Brugger (2), Strujis (13/5), Weigelt, Schindler (3), Kinlend (4), Hrbkova (6/1), Guberinic (2), Sviridenko (3), Schuhknecht (n.e.), Krhlikar (1), Bergschneider (n.e.).

Schiedsrichter: Grobe/Kinzel (Braunschweig/Bochum).

Zeitstrafen: 8:6 Minuten.

Zuschauer: 899.