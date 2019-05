Beim akut abstiegsgefährdeten Bundesliga-Dino VfL Gummersbach feierte Frisch Auf Göppingen einen ungefährdeten 26:22 (14:13)-Erfolg. Die Mannschaft vom Hohenstaufen spielte von Anfang an konzentriert in der Abwehr und zeigte vor dem Tor von Ex-Nationaltorhüter Carsten Lichtlein eine hohe Effektivität. Bis zur Pause hielten die Oberbergischen mit großem kämpferischen Engagement gut mit und lagen vor 4135 Zuschauern in der ausverkauften Schwalbe-Arena bei der Halbzeitsirene nur mit einem Tor in Rückstand. Im zweiten Abschnitt setzte sich jedoch die individuelle Klasse der Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer durch. Eine 6:0-Serie von 17:16 (38. Minute) bis zum 23:16 in der 51. Minute durch Linkshänder Nemanja Zelenovic machte den nächsten Auswärtssieg der Göppinger perfekt. Die Gummersbacher konnten bis zum Spielende nur noch auf 22:26 verkürzen. Am letzten Spieltag empfängt Frisch Auf am Pfingstsonntag (9. Juni) um 15 Uhr den SC Magdeburg.