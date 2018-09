Bundesliga Ausrutscher beim Aufsteiger

Bietigheim / Harald Betz

Die bislang in dieser noch jungen Saison so erfolgreichen Handballer von Frisch Auf Göppingen sind auf dem immer wieder reichlich glatten Derby-Parkett heftig ausgerutscht: Nach dem Heimsieg vor Wochenfrist gegen den TVB Stuttgart setzte es gestern in Bietigheim beim Bundesliga-Neuling eine völlig überflüssige 29:30-Niederlage, nachdem die Mannschaft von Hartmut Mayerhoffer an dessen ehemaliger Wirkungsstätte den ersten Durchgang mit einem 11:17-Rückstand völlig in den Sand gesetzt hatte.

Trotz aller Warnungen ihres Trainers und eines positiven Starts in das schwäbische Duell präsentierten sich die Göppinger Profis schnell von ihrer schwachen Seite und gerieten nach gut zehn Minuten in Rückstand. Vor ihren begeisterten Fans liefen stattdessen die Bietigheimer, im Vorfeld mit 0:10 Punkten das schlechteste Team der Liga, zu großer Form auf und bauten ihren Vorsprung sukzessive bis auf den deutlichen 17:11-Pausenstand aus. „Wir haben eine katastrophale erste Hälfte gezeigt, stehen in der Abwehr schlecht und reiben uns in einzelnen Duellen auf“, gestand Frisch-Auf-Rechtsaußen Marco Rentschler in der Nachbetrachtung, sein Bruder Patrick freute sich auf der Seite der Sieger als sechsfacher Torschütze auch über den gewonnenen interfamiliären Vergleich.

Hatte Hartmut Mayerhoffer in den ersten „sehr schlechten“ 30 Minuten vor allem die Chancenverwertung „als großes Manko“ ausgemacht, sah der Frisch-Auf-Coach nach dem Seitenwechsel eine stetige Aufholjagd seines Teams, das nach einer Knieverletzung auf Nemanja Zelenovic verzichten musste und in dem der junge Sebastian Heymann mit guten Aktionen gefiel. Schritt für Schritt arbeiteten sich die Grün-Weißen unter den Augen ihres mitgereisten Anhangs an den nachlassenden Aufsteiger heran, auch die Rote Karte für Ivan Sliskovic nach seiner dritten Zeitstrafe in der 53. Minute konnten Frisch Auf nicht aufhalten.

Anschließend verhinderten vergebene Strafwürfe sehr zum Ärger von Mayerhoffer einen früheren Ausgleich, der beim 28:28 erzielt war, nachdem Marco Rentschler vom Siebenmeter-Strich getroffen hatte. Rentschler, zu Beginn früh gegen Nachwuchsmann Axel Goller ausgetauscht, machte im spannungsgeladenen Finish gar in Unterzahl – nach einer Zeitstrafe gegen die Göppinger Bank wegen Reklamierens – per Gegenstoß die 29:28-Führung, doch die Hausherren hatten in den letzten 120 Sekunden noch das bessere Ende für sich. Auf den Ausgleich reagierte Hartmut Mayerhoffer mit einer Auszeit, doch Youngster Heymann schoss anschließend übers Tor und Jonas Link löste in letzter Sekunde mit seinem Siegtor noch den großen Freudentaumel beim Liga-Neuling aus.

„Das fühlt sich überragend an“, kommentierte SG-Coach Ralf Bader die ersten Punkte für den Aufsteiger, Sebastian Heymann blieb nur die Selbstkritik. „Wir haben nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, aber das Spiel keineswegs auf die leichte Schulter genommen“, wehrte sich der 20-jährige Junioren-Nationalspieler gegen den Verdacht, zu überheblich in dieses Derby gegangen zu sein.

SG BBM Bietigheim: Ebner, Müller; Haller (4), Vlakovic, P. Rentschler (6), Claus (1), Schäfer (5/5), Schmidt, Oehler, Link (5), Asmuth (3), Döll (4), Weber, Emanuel (2), Marcec, Fischer.

FA Göppingen: Rebmann (ab 31.), Prost; Kneule (1), Ritterbach, Damgaard (1), Heymann (5), Bagersted (2), Peric (2), Sliskovic (2), Schiller (5/4), Rentschler (4/2), Goller (1), Schöngarth (1), Zelenovic, Kozina (5/3).

SR: Suresh und Ramesh Thiyagarajah. – Zeitstrafen: 8:18 Minuten.

Zuschauer: 3000.