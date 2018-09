Frauenhandball Auftakterfolg für den TSV Bönnigheim

Bönnigheim / az

Einen gelungenen Auftakt in die neue Oberliga-Saison feierten die Oberliga-Handballerinnen des TSV Bönnigheim beim 34:23-Sieg bei der TuS Steißlingen. Sina Häberlen glänzte dabei mit zwölf Toren. Obwohl bereits der dritte Spieltag in der BW-Oberliga anstand, war es für die Bönnigheimer das erste Saisonspiel. Zunächst startete der TSV etwas unsicher gegen Aufsteiger Steißlingen, der bereits die ersten zwei Punkte gegen Leinfelden/Echterdingen geholt hatten. Nach einer sehr ausgeglichen Anfangsphase, in der noch Abstimmungsfehler in der Abwehr und Ballverluste im Angriff zustande kamen, konnte sich Bönnigheim in der 19. Minute erstmals mit 3 Toren zum 9:6 absetzen. Doch die TuS legte nach und glich nach 3 Toren in Folge zum 10:10 aus. Trainer Stefan Martin war zu seiner ersten Auszeit gezwungen. Eine klare Ansage und Spielvorgabe brachte Bönnigheim wieder in die Spur, und so konnten die Gäste wieder 3 Tore vorlegen zum 15:12-Halbzeitstand.

Nach der Pause nicht mehr zu stoppen

Nach dem Seitenwechsel war der TSV dann nicht mehr zu stoppen. Vier Tore in Folge von Rückraumspielerin Sina Häberlen (19:12 in der 36. Minute) brachten Bönnigheim auf die Siegerstraße. „Wir haben alle 30 Minuten gebraucht um richtig ins Spiel zu finden. Dann aber weniger Fehler gemacht und ein sehr gutes Spiel abgeliefert.“, meinte ein zufriedener Coach Stefan Martin. Jetzt stimmte das Tempo nach vorne und in der Abwehr konnten einige Bälle rausgefangen werden. Auch eine sehr gut aufgelegte Torhüterin Melanie Schuch machte es dem TuS-Angriff immer wieder schwer und entschärfte einige Bälle. In der 47. Minute erzielte Alkje Ziegler die erste 8-Tore-Führung (25:17) und es bestand kein Zweifel mehr. Als die Schlusssirene ertönte, stand ein 34:23-Sieg für die Bönnigheimer auf der Anzeigetafel. Der Erfolg ist auch in dieser Höhe verdient und wurde von Mannschaft und Anhängern bejubelt. Aktuell sind die Bönnigheimer Handballerinnen Fünfter. Am Sonntag (16.45 Uhr) steht nun das Heimspiel gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim an, die bislang ein Spiel gewonnen und eines verloren hat.

TSV Bönnigheim: Schuch, Maier – Zäh (2), Bauer, Ullrich (1), Rupertus (1), Zerweck (6/3), Meic (3/1), Krieg, Haar, Hafendörfer (2), A. Ziegler (5), Häberlen (12/1), Graner (2/2).