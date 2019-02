Bundesliga Aufholjagd von Frisch Auf einmal mehr umsonst

Göppingen / Harald Betz

Der angekündigte Angriff auf Tabellenplatz sechs in der Bundesliga endete für die Frisch-Auf- Handballer wie viele Offensivaktionen im gestrigen Heimspiel gegen die MT Melsungen vor allem im ersten Spielabschnitt: Es ging daneben. Nach einem ernüchternden 11:18-Rückstand zur Pause starteten die Mayerhoffer- Schützlinge nach dem Wiederanpfiff – ähnlich wie vor zweieinhalb Wochen gegen den THW Kiel – eine sehenswerte Aufholjagd, glichen zwischendurch sogar aus, mussten aber am Ende dem besser platzierten Tabellennachbarn zu dessen 30:27-Auswärtssieg gratulieren.

„Wir müssen uns die Niederlage nach dieser ersten Spielhälfte selbst zuschreiben. Da haben wir zehn Fehlwürfe, davon sieben Hochkaräter“, wusste Frisch-Auf-Coach Mayerhoffer nach dem Schlusspfiff. Zum heftigen Fehlstart trug auch der sonst so treffsichere Torjäger Marcel Schiller bei, der nach drei Minuten mit einem Gegenstoß und bald darauf mit einem Strafwurf an MT-Torhüter Nebojsa Simic scheiterte und seine Kollegen damit anzustecken schien. Zwar brachte Ivan Sliskovic die Gastgeber mit 1:0 (5.) in Führung, doch die Nordhessen übernahmen mit ihren Treffern zum 5:1 (10.) schnell die Regie. Nachdem die Göppinger auf 5:6 durch den sicheren Siebenmeterschützen Marco Rentschler verkürzt hatten, bahnte sich weiteres Unheil für die Hausherren an, die auf Jens Schöngarth wegen einer Zehenverletzung verzichten mussten und nach 19 Minuten schon zwei Auszeiten verbraucht hatten.

Schnell erhöhten die Melsunger wieder und spielten mit den Grün-Weißen ab der 21. Minute regelrecht Katz und Maus, aus dem 9:12 wurde ein deprimierendes 9:17 aus Göppinger Sicht, ehe es mit 11:18 in die Pause ging. MT-Trainer Heiko Grimm freute sich: „Wir haben eine wahnsinnig fokussierte MT Melsungen gesehen, die jede Chance genutzt hat.“

Mit Wiederbeginn stellte Frisch Auf seine Defensive um: Mit einer aggressiven 4:2-Abwehr und den vorgezogen agierenden Rentschler und Ritterbach gelang prompt eine respektable Aufholjagd. Mit Primoz Prost als Rückhalt zwischen den Pfosten wurde der Rückstand immer geringer, nach 17 Minuten glich Josip Peric zum 24:24 aus und die EWS-Arena machte ihrem Namen als „Hölle Süd“ alle Ehre. „Wir haben mit unserer offensiven Abwehr die Melsunger vor eine neue Aufgabe gestellt und bis zum Ausgleich ist es für uns gelaufen. Dann macht sich bei uns der Kraftverlust bemerkbar und die MT gewinnt dank einer souveränen Schlussphase“, anerkannte der sechsfache Torschütze Sebastian Heymann letztlich den Gästesieg, der laut seinem Trainer auch „durch die zwei Minuten für Sliskovic und andere unglückliche Entscheidungen“ zustande kam. Hartmut Mayerhoffer und sein Team gerieten 25:28 ins Hintertreffen, letztlich sorgte ein 27:30- Endstand für enttäuschte Göppinger Spielergesichter. „Dass wir so einbrechen und das Spiel fast hergeben, kann nicht unser Anspruch sein“, zeigte sich Melsungens Halbrechter Michael Müller am Ende vom „Göppinger Riesenkampf“ beeindruckt – doch der Angriff auf Tabellenplatz sechs war vorerst abgewehrt.

FA Göppingen: Rebmann, Prost (ab 24.); Kneule (1), Ritterbach, Damgaard (n.e.), Heymann (6), Bagersted, Peric (1), Sliskovic (3), Sörensen (n.e.), Schiller (1), Rentschler (8/7), Zelenovic (5), Kozina (2).

MT Melsungen: Sjöstrand (ab 45.), Simic; Lemke, Reichmann (10/5), Kunkel (5), Mikkelsen (6), Danner, P. Müller (1), Schneider (1), Allendorf, Birkefeldt, M. Müller (2), Sidorowicz (5).

SR: Blümel/Loppaschewski.

Zeitstrafen: 8:10 Minuten.

Zuschauer: 4800.