Handball-Landesliga Auf SG KuGi wartet viel Laufarbeit

Gingen / Steven Franzisi

Hohenems steht mit 35:5 Punkten ganz oben und zeichnet sich durch einen ausgewogenen Kader aus, der auf einigen Positionen mit herausragenden Akteuren bestückt ist. Vor allem Linksaußen Füssinger und Spielmacher Jochum können dem Spiel jederzeit ihren Stempel aufdrücken.

Die SG Kuchen-Gingen kann in Duellen mit Hohenems auf einige spannende und emotionale Partien zurückblicken. In den Heimspielen behielt dabei die SG ausnahmslos die Oberhand, in Hohenems wurden die Spiele oft sogar nach Spielschluss entschieden. In der Saison 15/16 glich der HC durch einen direkt verwandelten Freiwurf nach Spielschluss aus, im Jahr davor hatte Moritz Mayer mit der Schlusssirene das Siegtor geworfen.

Diesmal sind die Rollen neu verteilt. Hohenems kommt als souveräner Tabellenführer in die Hohensteinhalle. KuGi startet als Außenseiter mit dem Ziel, die Partie so lange wie möglich offen zu gestalten und dann am Ende in den entscheidenden Momenten da zu sein. Dazu bedarf es neben einer geschlossenen und kämpferischen Mannschaftsleistung einer herausragenden Laufarbeit im Umschaltspiel.