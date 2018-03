Oberliga Auch in der Kreuzberghalle Außenseiter

Lauterstein / Erich Distel

Auf die Oberliga-Handballer der SG Lauterstein kommt am heutigen Abend um 19.30 Uhr in der Kreuzberghalle mit der SG Pforzheim/Eutingen ein hochkarätiger Gegner zu.

Für beide Mannschaften geht es um viel, doch ihre Ausgangslage ist genau entgegengesetzt. Pforzheim/Eutingen musste am vergangenen Wochenende nach einer Niederlage gegen die SG Herrenberg den Platz an der Tabellenspitze räumen. Jetzt soll Platz zwei verteidigt werden und das wäre mit einem Sieg bei der SGL gewährleistet. Lauterstein geht vom zweitletzten Platz aus in die Begegnung, kämpft um den Klassenerhalt und steht ebenso unter Erfolgsdruck wie die Gästemannschaft. Gegenüber der Niederlage in Neckarsulm – dort war die SGL ein gutes Stück von ihrer Normalform entfernt – braucht es bei Lauterstein jedoch eine spürbare Steigerung in allen Mannschaftsteilen.

Doch auch bei optimistischer Betrachtung: Der letztjährige Drittligist Pforzheim/Eutingen hat in der Kreuzberghalle die Favoritenrolle. Die Gästemannschaft kommt mit 15 Saisonsiegen im Gepäck, bei Lauterstein stehen 15 Niederlagen zu Buche. Seit Ende November hat die Mannschaft aus der Stadt an der Enz – vom letzten Wochenende abgesehen – kein Spiel verloren und nur bei zwei Unentschieden Punkte abgegeben. Gegen Herrenberg standen Pforzheims Trainer Ale­xander Lipps drei wichtige Spieler nicht zur Verfügung. Sandro Münch, Max Lupus und Manuel Mönch waren verletzt oder krankheitsbedingt ausgefallen. Diese drei Spieler hatten zur 20:34-Hinspielniederlage der SGL Ende Oktober mit 16 Treffern beigetragen. Da bleibt abzuwarten, wen Ale­xander Lipps gegen Lauterstein wieder einsetzen kann.

Die Lautersteiner Trainer Timo und Wolfgang Funk werden auch erst kurz vor Spielbeginn wissen, wer bei ihrer Mannschaft auflaufen kann. Mit Torhüter Matthias Nagel, der sich beim Aufwärmen in Neckarsulm verletzt hat, können sie nicht rechnen. Vielleicht kann Kapitän Markus Stuber die rechte Seite wieder verstärken. Eher unwahrscheinlich ist, dass Timo Funk selbst wieder aktiv ins Spiel eingreifen kann.

Optimal sind die Voraussetzungen jedenfalls nicht, um gegen den Aufstiegsanwärter aus der Goldstadt eine Überraschung zu schaffen. Unbedingt notwendig ist jedenfalls die kräftige Unterstützung durch die eigenen Anhänger in der Kreuzberghalle, damit der Hoffnungsfunke auf den Klassenerhalt bei den Gelb-Blauen weiter glimmen kann. Erich Distel