Beachhandball Am Bartenbeach wird Jubiläum gefeiert

Göppingen / Martin Gehrer

Dieses Wochenende richtet der TSV Bartenbach sein 25. Beachhandballturnier auf dem Sportgelände an der Lerchenberger Straße aus. Auch in diesem Jahr zählt die Veranstaltung in Bartenbach wieder als Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft im Rahmen der German Beach Open Serie (GBO). Aufgrund der Durchführungsbestimmungen des Deutschen Handball-Bundes musste der Turnierplan deshalb abgeändert werden, so dass dieses Jahr nur 63 Mannschaften angenommen werden konnten und Ende Mai bereits die Anmeldezahl erreicht war.

Grundsätzlich zeigt sich, dass die Wiederbelebung der Sandsportart in Deutschland fruchtet und die Ausrichter der Turniere von erfreulichen Anmeldezahlen und einer großen Nachfrage beim Thema Beachhandball berichten können. In der Qualifikation der GBO werden sich die stärksten Beachhandballteams Süddeutschlands messen, wobei die Favoritenrolle dem amtierenden deutschen Meister SG Schurwald zugeschrieben wird. Abzuwarten ist, ob die Lokalmatadoren wie Otternasen, Wadahadnschuh’s, Schlamber & Friends und die BTVGA dem Titelträger Paroli bieten können.

Eine komplette Fokussierung ausschließlich auf den Leistungssport ist für die austragenden Vereine aus wirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar. Abgesehen von den finanziellen Beweggründen haben sich die Verantwortlichen des TSV Bartenbach bewusst für die Ausrichtung eines Fun-Turniers entschieden. Denn speziell das familiäre Flair, die gelebte Fairness und das gemütliche Miteinander zeichnet das Bartenbacher Turnier seit Jahren aus und ist hauptsächlich auf das Fun-Turnier zurückzuführen. Wie in den Jahren zuvor, wird auch das legendäre Jedermannturnier auf Rasen stattfinden, das eine noch längere Tradition aufweisen kann und sich schon zum 34. Mal jährt. Zur Beachparty am Freitagabend legt das DJ-Duo Remmi Demmi auf, am Samstagabend wird DJ Rossi das tanzwillige Publikum unterhalten.