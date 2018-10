Handball Achtelfinale ist das erste Ziel

Göppingen / Frank Höhmann

Das erhoffte Heimspiel wurde es nicht. Ex-Nationalspielerin Stella Kramer bescherte den Göppinger Bundesliga-Handballerinnen bei der Auslosung zur zweiten DHB-Pokalrunde aber immerhin eine lösbare Aufgabe: Am Samstag um 17 Uhr müssen die Frisch-Auf-Frauen beim Zweitligisten BSV Sachsen Zwickau antreten und wollen dort ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Im Blick haben die Grün-Weißen natürlich das Final-Four-Turnier in Stuttgart.

Doch zunächst müssen die Frisch-Auf-Frauen Zweitligist Zwickau aus dem Weg räumen. Mit einer ähnlich konzentrierten Leistung wie zuletzt in der Liga gegen Oldenburg dürfte nichts anbrennen. Sollten die Grün-Weißen aber ähnliche Startschwierigkeiten haben, könnte der Außenseiter seine Chance auf eine Überraschung wittern. Trainer Aleksandar Knezevic warnt davor, sich auf einen Spaziergang einzustellen. Zwickau setzte sich in der ersten Runde beim SC Markranstädt 26:22 durch. Der Ex-Bundesligist wurde von 2003 bis 2010 vom jetzigen Zwickauer Coach Rüdiger Bones trainiert. In der Liga verlor der Göppinger Pokalkontrahent zuletzt beim TuS Lintfort 22:25. Erfolgreichste Torschützinnen sind Jenny Choinowski und Katarina Pavlovic.

Am Samstag muss Knezevic weiter auf Michaela Hrbkova verzichten. Auf ihre Rückkehr hofft man zum Doppelpack in Leverkusen am 14. Oktober und drei Tage später gegen die TuS Metzingen. Das Derby gegen die „Tussies“ musste auf Mittwoch, 17. Oktober (19.30 Uhr), vorverlegt werden, da Metzingen am vorgesehenen Spieltermin im EHF-Pokal spielt. In der Liga sind in den Partien gegen Halle-Neustadt und Oldenburg Hrbkovas Teamkolleginnen in die Bresche gesprungen und haben ihren Ausfall gut aufgefangen. Im Rückraum war gegen Oldenburg Annika Blanke nicht zu halten, die es aufgrund ihrer herausragenden Leistung in die Mannschaft der Woche der „Handballwoche“ schaffte. Waren zuletzt im Training einige Spielerinnen durch Rückenprobleme oder Erkältungen angeschlagen oder gar nicht da, hat sich das Feld in dieser Woche wieder gefüllt und Knezevic konnte weiter am Spielsystem feilen. Nach 5:1 Punkten spürt man bei den Göppingerinnen ein gewisses Selbstvertrauen. Das von Sponsoren ermöglichte Trainingslager im Zillertal habe seinen Teil dazu beigetragen, dass man einen so guten Einstand in die Liga hatte, erklärt Knezevic.

Im Pokal soll es zum Auftakt nun genauso gut weitergehen. Dort trafen beide Mannschaften im Jahr 2009 schon einmal aufeinander. Damals waren die Göppingerinnen 42:31 erfolgreich.