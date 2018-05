Bundesliga Abschied mit Niederlage

Göppingen / Harald Betz

Überschaubare 3500 Zuschauer unterwarfen sich dem Fernseh-Diktat und kamen an einem Sommertag im Mai um die Mittagszeit in die EWS-Arena. Sie sahen eine 27:28 (14:14)-Heimniederlage der durch Verletzungen extrem dezimierten Frisch-Auf-Mannschaft, die sich bewundernswert aufopferte, aber dem Kräfteverschleiß der vergangenen Tage Tribut zollen und schließlich dem Gast aus Minden gratulieren musste.

„Uns hat nach dem Derbysieg am Donnerstag letztlich die Kraft gefehlt, was unkonzentrierte Aktionen zur Folge hatte. Bei uns war die Luft raus und Minden hat dies clever genutzt“, haderte Nationalspieler Tim Kneule mit dem Ausgang der Partie, womit die Göppinger im Jahr 2018 erstmals in eigener Halle verloren. Frisch-Auf-Trainer Rolf Brack konstatierte: „Unsere Ausdauerprobleme führten zu vielen Aussetzern, auch auf das Rückzugsverhalten hat sich die Müdigkeit ausgewirkt. Es tut mir sehr leid, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.“ Der Coach hatte beim Anpfiff nur noch drei Feldspieler und Torhüter Daniel Rebmann auf der Bank neben sich und setzte wie beim 30:23-Derbysieg unter der Woche in Stuttgart auf eine 3:2:1-Deckung, die nach anfänglichem Rückstand die Basis für eine starke Phase Mitte der ersten Hälfte bildete. Frisch Auf ging nach 14 Minuten dank des nervenstarken Strafwurfschützen Marcel Schiller beim 6:5 erstmals in Führung. beim 11:6 (20.) sprach alles für die Gastgeber, von denen nach Spielschluss GWD-Trainer Frank Carstens Kresimir Kozina, Tim Kneule und Allan Damgaard heraushob. Doch Frisch Auf agierte alsbald fahrlässiger, der Gast machte permanent den Ball schnell und den Rückstand wieder wett.

Nach dem 14:14 zur Pause war für Carstens die Steigerung seiner Defensive der Schlüssel zu Erfolg. Nach dem 17:20 (40.) kam Frisch Auf unter dem Einsatz aller Kräfte noch zur 23:22-Führung (47.), ehe die Ostwestfalen bis zum Schlusspfiff und dem 27:28 vorlegten. Beim Stand von 24:25 (55.) standen dabei die Schiedsrichterinnen im Mittelpunkt, als sie einen vom eigenen Mitspieler zum GWD-Torhüter in den Kreis gelenkten Ball nicht als unerlaubten Rückpass ahndeten.

Dass die Fans ihr Team trotz aller Probleme 60 Minuten lang unterstützten, freute Christian Schöne. „Dass die Zuschauer ein Gefühl für unsere Situation hatten, macht mich stolz“, stellte der Sportliche Leiter fest.

FA Göppingen: Rebmann (ab 37.), Prost; Gehrke, Kneule (2), Ritterbach (2), Damgaard (3), Schiller (13/10), Pfahl (2), Rentschler (2), Nägele, Kozina (3).

GWD Minden: Christensen, Sonne-Hansen (vier Strafwürfe); Mansson, Rambo (6), Korte (4), Südmeier, Pusica, Gullerud (3), Michalczik, Kister, Staar (7), Doder (5), Zvizej (3/2).

SR: Maike Merz/Tanja Schilha.

Zeitstrafen: 2:8 Minuten.

Zuschauer: 3500.