Frisch Auf Hartmut Mayerhoffer: „Wir sind auf einem guten Weg“

Göppingen / Harald Betz

Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer ist mit seinem Team sehr gut in die Liga gestartet. Im Interview nennt er die Gründe.

So gut wie diesen Spätsommer sind die Handballprofis von Frisch Auf Göppingen seit vier Jahren nicht mehr in die Bundesligarunde gestartet. In der Saison 2014/15 standen gar 9:1 Punkte nach fünf Spieltagen zu Buche und am Ende reichte es zu Rang fünf und der Qualifikation für den EHF-Pokal. Einen großen Anteil am aktuellen Aufschwung hat Trainer Hartmut Mayerhoffer, der die Mannschaft seit Juli verantwortlich betreut. Im Interview nennt der 49-Jährige Gründe für die erfreuliche Tabellensituation.

Nach fünf Spieltagen grüßen die Frisch-Auf-Handballer von Platz vier der Bundesliga-Tabelle, vier Siege bedeuten 8:2 Punkte. Wie schätzen Sie diesen Zwischenstand ein?

Hartmut Mayerhoffer: Ich habe noch gar nicht auf die Tabelle geschaut, weil diese nach der kurzen Saisondauer für mich noch keine Bedeutung hat. Aber unser Punktestand, acht Punkte bei unserem schweren Auftaktprogramm, ist das, was zählt. Uns ist ein guter Start gelungen, was sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf des Jahres.

Sie ziehen also nach fünf Spieltagen eine positive Zwischenbilanz?

Ich bin sehr zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg und kommen Woche für Woche einen kleinen Schritt weiter. Was wir intensiv trainieren, ist auf dem Spielfeld zu sehen. Dass man beispielweise nach der Papierform das Derby gewinnen muss, macht die Aufgabe ja nicht einfacher. Deshalb war auch die Entschlossenheit meiner Spieler wichtig.

In den ersten Partien hat sich eine Stammformation oder zumindest eine Start-Acht mit Prost, Kneule, Sliskovic, Zelenovic, Schiller, Rentschler und dem Duo Bagersted in der Abwehr/Kozina im Angriff herauskristallisiert. Ist das zementiert?

In der Tat hat diese Konstellation meist begonnen, aber in den Spielen waren viele Wechsel drin. Deshalb möchte ich nicht von einer Stammformation reden, sondern von einem Kader, in dem jeder Spieler seine Rolle ausfüllt. Unser Spielsystem funktioniert auch mit den Leuten, die von der Bank kommen. Erfolge schaffen wir nur über das gesamte Team, in das jeder eingebunden ist.

