Bei der Drittliga-Heimpremiere des TSV Blaustein liegt die Sensation lange in der Luft. Am Ende machen bei der 22:23-Niederlage gegen Dansenberg Kleinigkeiten den Unterschied. Nur wenige Sekunden hallten die „Schiebung, Schiebung“-Schreie durch die gut gefüllte Lixsporthalle, dann wurden sie durch „Blaustein, Blaustein“-Rufe abgelöst und gaben dem fairen und sicherlich nicht durch die Unparteiischen verpfiffenen ersten Drittliga-Heimspiel in der Geschichte des T...