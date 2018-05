Interview „Außenseiterrolle liegt uns“

Next

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Als Titelverteidiger treten die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen heute und morgen beim Endrundenturnier um den EHF-Pokal in Magdeburg an. Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne hat gute Erinnerungen an die Bördelandhalle, die jetzt Getec-Arena heißt.

Herr Schöne, wissen Sie noch, was am 27. April 2002 passierte?

Christian Schöne: Konkret nicht, aber Sie meinen bestimmt den Champions-League-Sieg mit dem SC Magdeburg, oder?

Genau. Welche Erinnerungen haben Sie an die Finalspiele gegen Veszprem?

Schöne: Nur gute. Das war zunächst ein ganz heißes Hinspiel in Veszprem. Wir hatten zuvor dort oft hoch verloren. Doch 2002 verloren wir nur mit drei Toren Differenz. Das Rückspiel in Magdeburg war dann ganz eng. Kurz vor Schluss hat Olafur Stefansson für uns alles klar gemacht und der Jubel war riesengroß. Das war eine gigantische Stimmung, auch später auf dem Marktplatz.

Jetzt kehren Sie mit Frisch Auf in die Halle zurück, in der Sie Ihren größten Erfolg gefiert haben. Ein gutes Omen?

Schöne: Das weiß ich nicht. Für mich ist das eine schöne Situa­tion.­ Ich habe sehr gute Erinnerungen an den Verein und die Halle. Aber jetzt stehen zwei andere Mannschaften auf dem Feld. Ich freue mich auf die Spiele.

Wie beurteilen Sie die Chancen von Frisch Auf, den EHF-Pokal erneut zu holen?

Schöne: Das ist schwer zu sagen. Im vergangenen Jahr hatten wir eine ähnliche Situa­tion. Keiner hatte damals mit uns gerechnet. Wir waren nur Außenseiter. Jetzt ist es wieder so. Aber die Außenseiterrolle liegt uns. Ich glaube daran, dass wir auch in Magdeburg etwas reißen können und die Überraschung schaffen. Wenn man Titelverteidiger ist, will man den Titel auch verteidigen.

Welche wirtschaftlichen Folgen hätte es, wenn Frisch Auf in der kommenden Saison nicht international spielen würde, sprich wenn das Team den EHF-Cup nicht verteidigt?

Schöne: Natürlich können wir mit einer Europapokal-Teilnahme Geld verdienen. Dennoch sollte man den wirtschaftlichen Aspekt nicht so hoch hängen. An unserer wirtschaftlichen Situation würde sich wenig ändern.

Und personell?

Schöne: Es würde sicherlich nicht so sein, dass wir ein, zwei Spieler abgeben müssten.

Die Gerüchte über einen Abgang von Kresimir Kozina reißen nicht ab. Der weißrussische Klub Meshkov Brest soll großes Interesse an dem Kreisläufer haben. Was ist dran an den Wechselabsichten?

Schöne: Im Moment herrscht Funkstille. Dass Brest Interesse hat, Kozina zu verpflichten, ist bekannt, aber wir haben seit einiger Zeit nichts mehr aus Brest gehört. Natürlich würde es, je länger die Zeit läuft, immer schwerer werden für uns, einen neuen Kreisläufer zu verpflichten. Aber wenn ein unmoralisches Angebot käme, müssten wir über einen Wechsel nachdenken. Wir haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung für unseren Verein.

In jüngster Vergangenheit soll es Probleme zwischen medizinischer Abteilung und Mannschaft auf der einen und Trainer Rolf Brack auf der anderen Seite gegeben haben. Was ist daran dran?

Schöne: Es gab Gespräche mit allen Beteiligten, mit Geschäftsführer Gerd Hofele, der medizinischen Abteilung, Trainer Rolf Brack und mir. Mehr gibt es von uns zu diesem Thema nicht zu sagen. Wir wollen uns jetzt auf das Final Four konzentrieren.

Zurück zum Turnier in Magdeburg: Wäre es etwas Besonderes für Sie, den Pokal in Ihrer alten Heimat zu holen?

Schöne: Na klar, da mache ich kein Geheimnis draus. Aber auch unser Titelgewinn in Göppingen war etwas ganz Besonderes.

Sie haben von der B-Jugend bis in den Aktiven-Bereich insgesamt neun Jahre beim SCM gespielt, haben dort mit dem Gewinn der Champions League und der Deutschen Meisterschaft Ihre größten sportlichen Erfolge gefeiert. Gab es nie mal den Gedanken, nach Magdeburg zurückzukehren?

Schöne: Nein. Meine Familie und ich haben uns in Göppingen immer extrem wohlgefühlt. Deswegen hat sich die Frage nie konkret gestellt.

Ihr Kumpel Bennet Wiegert, mit dem Sie in Magdeburg lange zusammen gespielt haben und der jetzt Trainer beim SCM ist, hatte im vergangenen Jahr seine Befürchtung geäußert, dass Sie noch einmal reaktivert werden. Tatsächlich haben Sie dann unter anderem beim Final Four mitgespielt. Muss Wiegert auch dieses Mal befürchten, dass Sie heute und morgen auflaufen?

Schöne: Definitiv nicht. Das stand nicht mehr zur Debatte. Ich bin überhaupt nicht im Training. Insofern kann ich Bennet Entwarnung geben.