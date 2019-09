Der TSV Blaustein möchte am Samstag das schaffen, was dem Gastgeber TV Plochingen gleich zum Auftakt gelang: der erste Saisonsieg in der 3. Liga. Mit 31:30 setzte sich das Handball-Team von Trainer Michael Schwöbel gegen den VfL Pfullingen durch. Am vergangenen Spieltag wurde der letztjährige BWO...