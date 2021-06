Den Spaß an seiner Arbeit hat er nicht verloren. Das betont Martin Schwalb immer wieder. Trotzdem hört der 58-Jährige als Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen auf. Am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den THW Kiel bestreitet er in der Handball-Bundesliga sein letztes Spiel auf der Bank. Vorerst. „Wehmu...