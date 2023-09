Hiobsbotschaft für Fabian Wiede! Rund drei Monatvor dem Beginn der Heim-Europameisterschaft hat sich Handball-Nationalspieler schwerwiegend verletzt. Die Füchse Berlin gaben am Sonntag (24. September) bekannt, dass der Linkshänder sich beim Bundesliga-Sieg gegen den HBW Balingen-Weilstetten am Freitagabend eine knöcherne Ruptur sowie eine Fraktur am rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Der Hauptstadt-Club geht von einer "langwierigen Abwesenheit" des 29-Jährigen aus.

Wiede-Verletzung schockt die Füchse Berlin

„Die Verletzung von Fabian Wiede tut uns sehr weh. Nun müssen wir den Markt sondieren und schauen, ob es jemanden gibt, der uns helfen kann. Alternativ suchen wir auch in unserem Umfeld bei den Füchsen Berlin II und dem 1. VfL Potsdam“, äußerte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Das nächste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft ist für den 3. November in Neu-Ulm gegen Ägypten geplant.

Wiede hat auch schon die Handball-EM 2020 verpasst

Nationalspieler Wiede knickte nach einer Landung um, fasste sich ans rechte Sprunggelenk und musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Das Spielende verfolgte der Linkshänder in der Halle mit getaptem Fuß. Wiede hatte schon die EM 2020 wegen einer Schulter-Operation verpasst. Bei der WM in diesem Jahr fehlte er aufgrund eines Eingriffs an den Weisheitszähnen.

Handball-E 2024: Termin und Gruppen