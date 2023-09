„Diese EM wird den größten Wert für die Sportart Handball seit der Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland haben. Damals wurden Maßstäbe gesetzt und die werden jetzt um ein Vielfaches nach oben geschoben“, sagte der frühere Weltklasse-Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen in einem Interview des „Mannheimer Morgen“. Schmid ist „davon überzeugt, dass diese EM alles in den Schatten stellen wird, was es jemals zuvor im Handball gegeben hat“.