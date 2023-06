Die Terra Wortmann Open 2023 finden vom 19. bis zum 25. Juni 2023 im westfälischen Halle statt. Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern. Beim Turnier erwartet die Zuschauer eine erstklassige Besetzung. Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gehören zu den herausragenden Spielern, die teilnehmen. Auch Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und der amtierende Titelverteidiger Hubert Hurkacz dabei. Das Rasenturnier der ATP 500-Serie ist mit einem Gesamtpreisgeld von 2.195.175 Euro dotiert.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das ATP-Turnier in Halle und die Übertragung im TV und Stream.

ATP Halle 2023: Übertragung im Free-TV und Stream?

Das Tennisturnier in Halle 2023 wird live im Free-TV übertragen. Das Turnier wird vom ZDF und von Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Während Eurosport schon von Montag an die Spiele zeigt, steigt das ZDF erst am Samstag mit den Halbfinals ein. Das ZDF überträgt die Halbfinalpartien am Samstag, 24. Juni 2023, live ab 14:10 Uhr. Auch das Finale am Sonntag wird ab 14:10 Uhr live im ZDF zu sehen sein. Kommentator ist Aris Donzelli. Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Stream in seiner ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de an.

Alexander Zverev trifft am heutigen Dienstag in Halle auf Dominic Thiem.

ATP-Turnier Halle 2023: Deutscher Spielplan am 20.06.2023

In seinem Auftaktmatch in Halle trifft Alexander Zverev an diesem Dienstag auf den Österreicher Dominic Thiem. Die Partie ist als dritte Begegnung nach 12:00 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. An ein Duell mit seinem Kumpel Thiem hat Zverev ganz besonders schlechte Erinnerungen: Im Finale der US Open musste sich der Olympiasieger vor drei Jahren in fünf dramatischen Sätzen geschlagen geben. Dieses Mal geht er aber als Favorit in die Partie.

Eröffnet wird der zweite Turniertag aus deutscher Sicht von Daniel Altmaier. Der 24-Jährige spielt ab 12.00 Uhr gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Danach kommt es zum deutschen Duell zwischen Qualifikant Louis Wessels und Yannick Hanfmann.

Alle Matches mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Herren, 3. Runde am 20.06.2023

Daniel Altmaier - Roberto Bautista Agut: 12:00 Uhr

Alexander Zverev - Dominic Thiem: circa 14:40 Uhr

Louis Wessels - Yannick Hanfmann: circa 13:20 Uhr

Otte verliert auch in Halle in Runde eins

Vorjahreshalbfinalist Oscar Otte hat sich in Halle nicht aus seiner Ergebniskrise befreit. Der 29 Jahre alte Kölner musste mit dem 6:7 (3:7), 3:6 gegen den Serben Laslo Djere die nächste Erstrunden-Niederlage hinnehmen. Im ersten Satz hatte Otte bei 6:5-Führung drei Satzbälle, verlor dann aber im Tiebreak. Nach 82 Minuten war das Aus besiegelt.

In Stuttgart hatte Otte am vergangenen Dienstag ebenfalls in der ersten Runde verloren. Er habe am Tag zuvor mit Schüttelfrost und Fieber im Bett gelegen, erzählte er anschließend und kündigte an, sich zunächst auskurieren zu müssen.

Tennis in Halle 2023: Der Zeitplan des Turniers

Das ATP-Turnier in Halle begann am Montag, den 19. Juni 2023. Am 21. Juni 2023 stehen die ersten Viertelfinale auf dem Programm. Das Finale steigt am Sonntag, den 25. Juni 2023.

Der Zeitplan des Tennisturniers im Überblick:

3. Runde

20. und 21. Juni 2023

Achtelfinale

21. Juni: Herren-Achtelfinale

Viertelfinale

22. Juni: Herren-Viertelfinale

Halbfinale

24. Juni: Herren-Halbfinale

Finale

25. Juni: Herren-Finale

Preisgeld im Einzel beim ATP-Turnier in Halle 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein schönes Preisgeld freuen. Insgesamt wird bei diesem Turnier ein Preisgeld von 2.195.175 Euro ausgeschüttet. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

1. Runde: 17.120 Euro

Achtelfinale: 32.105 Euro

Viertelfinale: 60.145 Euro

Halbfinale: 117.715 Euro

Finalist: 220.880 Euro

Sieger: 410.515 Euro

Die Sieger in Halle seit 2013