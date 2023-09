Zum 44. Mal messen sich an diesem Wochenende die besten Golfspieler von Europa und den USA. Obwohl kein Preisgeld ausgeschüttet wird, hat sich der im zweijährigen Turnus stattfindende Ryder Cup inzwischen zum prestigeträchtigsten Golfmannschaftsturnier der Welt entwickelt.

Der Marco Simone Golf & Country Club vor den Toren Roms wurde als Veranstaltungsort für den Wettbewerb zwischen Europa und den USA ausgewählt. Golf-Liebhaber dürfen sich über einen hochklassigen Wettbewerb freuen.

Alle Infos zum 44. Ryder Cup im Überblick.

Ryder Cup 2023 – Start, Termine und Zeitplan des Golfturniers

Der Ryder Cup 2023 findet vom 29. September bis 1. Oktober statt.

Freitag, 29. September: 4 Fourballs, 4 Foursomes, ab 07:30 Uhr

4 Fourballs, 4 Foursomes, ab Samstag, 30. September: 4 Fourballs, 4 Foursomes, ab 07:30 Uhr

4 Fourballs, 4 Foursomes, ab Sonntag, 1. Oktober: 12 Einzelmatches, ab 11:30 Uhr

Team Europa posiert auf dem ersten Grün für ein Gruppenfoto.

© Foto: Gregorio Borgia/dpa

Wo wird der Ryder Cup 2023 live im TV & Stream übertragen?

Viele Golf-Fans fragen sich, wo der 44. Ryder Cup live im Stream & TV übertragen wird. Die Liveübertragung erfolgt exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender bietet ein umfassendes Programm und überträgt mehr als 28 Stunden des legendären Golf-Mannschaftsturniers. Sky zeigt das Golf-Event außerdem im Stream auf WOW.

Die Übertragung des Ryder Cup 2023 bei Sky beginnt sowohl am Freitag als auch am Samstag bereits um 07:30 Uhr, während am Finaltag, dem Sonntag, die Liveübertragung um 11:30 Uhr startet.

Ryder Cup 2023: Die Aufstellungen von Team USA und Team Europa

Die Konstellation für den epischen Wettkampf zwischen Europa und den USA könnte in diesem Jahr kaum aufregender sein. Die US-amerikanische Mannschaft wird aufgrund ihres historischen Sieges vor zwei Jahren in Whistling Straits (19:9) als Favorit betrachtet. Historisch betrachtet macht die tadellose Heimspielbilanz von Team Europa Mut, da sie seit ihrer letzten Niederlage 1993 (The Belfry, England) zu Hause unbesiegt geblieben sind.

Die Aufstellungen der beiden Teams im Überblick:

Team USA

Zach Johnson (Kapitän)

Wyndham Clark

Brian Harman

Max Homa

Scottie Scheffler

Patrick Cantlay

Xander Schauffele

Justin Thomas

Jordan Spieth

Rickie Fowler

Collin Morikawa

Sam Burns

Brooks Koepka.

Team Europa

Luke Donald (Kapitän)

Rory McIlroy

Jon Rahm

Viktor Hovland

Tyrrell Hatton

Tommy Fleetwood

Justin Rose

Matthew Fitzpatrick

Shane Lowry

Bob MacIntyre

Sepp Straka

Nicolai Højgaard

Ludvig Åberg

Ryder Cup 2023: In welchem Modus wird gespielt?

Im Gegensatz zu den üblichen professionellen Golfturnieren wird der Ryder Cup nicht als Zählspiel ausgetragen, sondern im Lochspiel-Modus, bei dem Spieler gegeneinander antreten. Seit 1979 werden über drei Tage (Freitag, Samstag und Sonntag) insgesamt 28 Partien mit höchstens 18 Löchern gespielt. Dies umfasst jeweils vier Foursome- und Fourball-Partien am Vormittag und Nachmittag von Freitag und Samstag sowie traditionell die zwölf Einzelmatches am letzten Tag.

Die Kapitäne sind verantwortlich für die Zusammenstellung der Teams und die Festlegung der Reihenfolge für die Fourball- und Foursome-Spiele. Die Entscheidung, ob zuerst Fourball oder Foursome gespielt wird, obliegt dem jeweiligen Veranstalter. Auch bei den Einzelpartien bestimmt der Kapitän die Reihenfolge, in der die 12 Spieler antreten. Dabei sind die Kapitäne nicht über die Teamzusammensetzungen der Gegner oder deren Reihenfolge informiert, was zufällige Paarungen ermöglicht. In jeder Partie erhält der Sieger einen Punkt, während bei einem Unentschieden beide Teams jeweils einen halben Punkt erhalten. Falls nach den 28 Partien ein Gleichstand von 14:14 besteht, wird das Team, das den Titel verteidigt, zum Sieger erklärt. Das Herausforderer-Team benötigt daher mindestens 14½ Punkte, um den Ryder Cup zu gewinnen.