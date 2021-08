Die Fußball-Welt verneigt sich vor einem der größten Spieler der Geschichte: Gerd Müller. Der bullige Stürmer hat Maßstäbe gesetzt. Nicht nur, was die Anzahl seiner geschossenen Tore betrifft. In jeder Hinsicht außergewöhnlich war auch die Art und Weise, wie er sie erzielt hat. Müller war ein Meister des unorthodoxen Abschlusses. So reaktionsschnell, so schnellkräftig und wendig, so gewitzt und zielsicher wie er war niemand im Strafrau...