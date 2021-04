Der VfL Bochum hat einen weiteren großen Schritt zum möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann am Mittwoch durch Tore von Robert Tesche (33. Minute) und Herbert Bockhorn (82.) mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim. In der Tabelle liegt der Revierclub bei noch vier verbleibenden Partien damit schon zehn Punkte vor dem Hamburger SV auf Relegationsrang drei. Die Hanseaten haben bisher allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Für die Heidenheimer war es nach zuvor drei Siegen in Serie wieder ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der VfL musste einen frühen Dämpfer hinnehmen und Torhüter Manuel Riemann infolge eines unabsichtlichen Tritts von Heidenheim-Stürmer Tim Kleindienst wegen Verdachts auf Mittelhandbruch nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.

Düsseldorf darf hoffen

Fortuna Düsseldorf darf weiter vorsichtig von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Rheinländer gewannen ihr Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) und wahrten damit ihre kleine Chance auf den Aufstieg. Felix Klaus (26.) und Kevin Danso (49.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die mit nun 49 Punkten Druck auf den Hamburger SV (50) auf dem Relegationsplatz ausüben. Paulis Stadtrivale ist am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) noch gegen den SV Sandhausen im Rahmen des 30. Spieltags gefordert. Zudem hat der HSV wie auch die Düsseldorfer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Hannover 96 hat seine sportliche Talfahrt gestoppt. Die Niedersachsen beendeten den Negativlauf von acht Spielen ohne Sieg und bezwangen Jahn Regensburg mit 3:1 (2:0). Der VfL Osnabrück wartet im Abstiegskampf vergeblich auf den Befreiungsschlag. In Paderborn kamen die Niedersachsen nicht über ein 1:1 hinaus.