Vom 20. November bis 18. Dezember findet in Katar die 22. WM-Turniere der Geschichte statt. Da die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat eines der am heftigsten kritisierten der Geschichte ist, wurden von deutschen Fans nur rund 35.000 Karten erworben - deutlich weniger als bei der WM 2018 in Russland, als noch etwa 62.000 Tickets nach Deutschland gingen. Fußballfans können alle WM-Spiele allerdings auch zu Hause verfolgen. Der Streamingdienst MagentaTV wird die gesamten 64 Spiele der Fußball-WM in Katar live übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF strahlen immerhin 48 Begegnungen aus. Somit laufen 16 Spiele laufen exklusiv beim Sender der Deutschen Telekom.

Hier erfahrt ihr alles darüber, welche WM-Spiele am heutigen Dienstag, den 29.11.2022, live im Free-TV und kostenlosen Stream übertragen werden.

WM heute live: Wo werden die WM-Spiele am 29.11.2022 übertragen?

Einen Überblick darüber, welche WM-Spiele heute auf welchem Sender übertragen werden:

MagentaTV zeigt Gruppenfinals in der Konferenz

MagentaTV bietet zu den Gruppenfinals der Fußball-WM in Katar zusätzlich zu den Einzelspielen eine Konferenz an. Den Startschuss liefert am Dienstag die Gruppe A, in der Ecuador (4 Punkte) um 16.00 Uhr auf Senegal (3 Punkte) trifft, zeitgleich spielen die Niederlande (4 Punkte) gegen den punktlosen Gastgeber Katar.

Weiter geht es dann am Abend (20.00) mit der Gruppe B, in der England (4 Punkte) sich dem Angriff von Wales (1 Punkt) erwehren will und Iran (3 Punkte) auf die USA (2 Punkte) trifft. Bis auf den ungeschlagenen Titelverteidiger Frankreich hat sich bislang noch kein Team für das Achtelfinale qualifiziert. Auch zur engen Entscheidung in der deutschen Gruppe F am Donnerstag wird es eine Konferenz geben.

Warum zeigt MagentaTV Spiele der WM 2022?

Die Telekom hat in ihrem Angebot von MagentaTV 16 WM-Spiele exklusiv im Programm. Im Oktober 2019 hatte sich die Telekom die kompletten Medienrechte für die EM 2024 in Deutschland von der Europäischen Fußball-Union UEFA gesichert - und dann einen weiteren Vertrag mit ARD und ZDF geschlossen. Das Unternehmen teilte in einem umfangreichen Vertragswerk die EM-Rechte mit ARD/ZDF und erhielt im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM im vergangenen und alle Partien der WM in diesem Jahr.

WM live auf MagentaTV: Das sind die Kosten

Wer nicht schon zu den rund vier Millionen Kunden von MagentaTV gehört, muss zahlen. Das Angebot lässt sich über das Internet buchen, was nach Telekom-Angaben in der günstigsten Variante 10 Euro pro Monat kostet.

WM auf ARD, ZDF & MagentaTV: Von wo aus berichten die Sender?

Wie zuletzt bei der paneuropäischen Fußball-EM ist auch bei dieser WM der gemeinsame Standort der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Sie teilen sich ein Studio am ZDF-Standort in Mainz. Hier sitzt der größte Teil der für die WM-Berichterstattung zuständigen Aufgebote von ARD und ZDF. Die Telekom wird mit ihrem MagentaTV-Team von Ismaning aus berichten und dort das Studio haben.

Sender wollen kritisch von der WM 2022 in Katar berichten

Sowohl die ARD als auch das ZDF sind in dem Emirat während der WM mit Korrespondentinnen und Korrespondenten vertreten, die sich in der Region auskennen. Somit wird sich im Programm der öffentlich-rechtlichen Sender widerspiegeln, dass Katar kein gewöhnlicher WM-Gastgeber ist und der Weltfußballverband FIFA eine umstrittene Rolle spielt. Zudem haben das Erste und das Zweite im Vorfeld der WM mehrere Sendungen im Programm, die sich mit Katar und der FIFA intensiv beschäftigen. Auch die Telekom widmet sich der Themen Menschenrechte, Homosexualität und Medienfreiheit in Katar. Einen Tag vor Beginn der WM zeigt MagentaTV dazu unter anderen eine Dokumentation.

Kommentatoren und Experten der WM 2022

Natürlich werden auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder eine Vielzahl an Moderatoren, Kommentatoren und Experten die Fußballfans an den Spieltagen begleiten.

Einige von ihnen haben wir für euch näher beleuchtet:

