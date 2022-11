Die Elftal ist am Dienstag (16 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen die Katerer, die bereits keine Chance mehr auf die K.o.-Runde haben, klarer Favorit. Bereits ein Unentschieden reicht den Niederländern sicher zum Weiterkommen. Katar wäre bei einer Niederlage der erste WM-Gastgeber, der punktlos ausscheiden würde.

Gruppe A: Ecuador trifft auf Senegal

Gleichzeitig trifft in der Gruppe A Ecuador auf Senegal (16 Uhr/MagentaTV). Ecuadors Top-Stürmer Énner Valencia ist leicht angeschlagen, kann aber wohl spielen und soll das Achtelfinale ermöglichen. Senegal darf mit drei Punkten ebenfalls noch auf ein Weiterkommen hoffen.

Brisantes Duell in Gruppe B

In Gruppe B trifft der Iran auf die USA (20 Uhr/ARD und MagentaTV) - ein auch in politischer Hinsicht brisantes Duell. Die USA gelten in der Doktrin der Islamischen Republik als der große „Satan“, eine Niederlage wäre mehr als nur ein Misserfolg auf dem Platz. Mit drei Punkten hat der Iran einen Zähler mehr als die Amerikaner auf dem Konto.

Im Parallelspiel der Gruppe B kommt es zum Inselduell zwischen Wales und England (20 Uhr/MagentaTV). Die Engländer führen die Gruppe mit vier Punkten an, Wales hat mit einem Zähler deutlich schlechtere Karten aufs Achtelfinale.