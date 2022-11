Thomas Müller. Einst von Ex-Bundestrainer Joachim Löw aussortiert, gehört der Bayern-Profi unter Jeder Fußballbegeisterte wird ihn kennen:. Einst von Ex-Bundestrainer Joachim Löw aussortiert, gehört der Bayern-Profi unter Hansi Flick zum festen Bestandteil des deutschen Kaders für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar . „Thomas ist für mich ein Phänomen“, sagt Flick über den Weltmeister von 2014, er bringe der Mannschaft „so unendlich viel“. Doch wie sieht es im Privatleben des Fußballers aus?

Alle Infos rund um Thomas Müller bekommt ihr hier.

Thomas Müller Steckbrief: Alter, Größe, Gewicht, Instagram, Frau

Name : Müller

: Müller Vorname: Thomas

Thomas Alter : 33

: 33 Geburtstag : 13. September 1989

: 13. September 1989 Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Größe : 185 cm

: 185 cm Geburtsort : Weilheim i.OB, Deutschland

: Weilheim i.OB, Deutschland Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Fußballspieler

: Fußballspieler Positition: Sturm/Offensives Mittelfeld/Hängende Spitze

Sturm/Offensives Mittelfeld/Hängende Spitze Verein: FC Bayern München

FC Bayern München Beziehungsstatus : Verheiratet seit 2009

: Verheiratet seit 2009 Ehefrau: Lisa Müller

Lisa Müller Kinder : keine

: keine Instagram: esmuellert

Münchens Thomas Müller jubelt mit der Meisterschale über den Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

© Foto: Sven Hoppe

Karriere und Erfolge von Bayern-Star Thomas Müller

Thomas Müller wurde am 13. September 1989 in Oberbayern geboren. 2008 legte er sein Abitur ab. Müller startete seine Bayern-Karriere bereits in der D-Jugend und durchlief im weiteren Verlauf alle Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters. Zur Spielzeit 2009/2010 unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern München. Trotz vieler attraktiver Angebote von anderen Vereinen blieb er den Bayern bis heute treu. Sein aktueller Vertrag wurde bis 2024 verlängert. Thomas Müller hat so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Er wurde mehrmals deutscher Meister, Pokalsieger und 2014 in Brasilien Weltmeister. Insgesamt gewann Thomas Müller zehn deutsche Meisterschaften.

Wohnort und Haus: Hier lebt Thomas Müller mit seiner Frau Lisa

Nicht nur als Fußballer hat Thomas Müller so gut wie alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Auch im privaten Umfeld läuft es für den 33-Jährigen perfekt. Seit 2009 ist Müller mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet. Sie ist beruflich als professionelle Pferdezüchterin und Dressurreiterin tätig. Zusammen haben sich die beiden ihren Traum vom eigenen Reiterhof in Otterfing in der Nähe von München erfüllt. Unweit davon entfernt steht auch das gemeinsame Traumhaus der Müllers.

Hat Thomas Müller Kinder?

Thomas Müller hat bislang noch keine Kinder mit seiner Frau Lisa. Im Jahr 2018 äußerte sich der Fußballer gegenüber der „Bunte“ folgendermaßen: „Unsere Tiere sind wie unsere Kinder und davon haben wir gerade sehr viele, die wir betreuen dürfen.“ Auch Lisa Müller verlor noch ein paar Worte zum Thema Babyplanung und wies auf das junge Alter der beiden hin. „Wir sind ja noch so jung verheiratet“, erklärte sie.

Vermögen: So viel Gehalt bekommt Müller

Das geschätzte Vermögen von Tomas Müller lag im Jahr 2021 laut statista.de bei 60 Millionen Euro. Bei seinem Arbeitgeber FC Bayern München soll der Bundesliga-Profi nach „BILD“-Informationenkünftig ein jährliches Gehalt von knapp über 20 Millionen Euro verdienen.

