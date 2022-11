Südkorea und Ghana aufeinander. Bei der Montag, den 28.11.2022, spielen die beiden Nationen zum ersten Mal gegeneinander. Einen wirklichen Favoriten gibt es in der Partie nicht. Sowohl Südkorea als auch Ghana waren in der Vergangenheit für Überraschungen gut. In Gruppe H treffen am zweiten Spieltagundaufeinander. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am heutigenspielen die beiden Nationen zum ersten Mal gegeneinander. Einen wirklichen Favoriten gibt es in der Partie nicht. Sowohl Südkorea als auch Ghana waren in der Vergangenheit für Überraschungen gut.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Südkorea gegen Ghana und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Südkorea gegen Ghana: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am 2. Spieltag der Gruppe H treffen Südkorea und Ghana aufeinander. Am Donnerstag, den 28.11.2022, findet die Partie statt. Angepfiffen wird das Spiel um 14:00 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Südkorea, Ghana

: Südkorea, Ghana Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : H, 2. Spieltag

: H, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.11.2022, 14:00 Uhr

: 28.11.2022, 14:00 Uhr Stadion/Spielort: Education City Stadium, Al-Rayyan

Ein Fan aus Ghana ist nach Katar zur WM gereist. Wird das Spiel von Ghana gegen Südkorea übertragen?

© Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/afp

WM-Übertragung: Wo läuft Südkorea gegen Ghana im Free-TV?

Das Spiel zwischen Portugal und Ghana wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in der ARD verfolgen.

Wo wird Südkorea vs. Ghana im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. In der ARDmediathek kann das Spiel kostenlos gestreamt werden. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel ebenfalls im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Südkorea gegen Ghana am 28.11.2022 um 14:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Live-Stream: ARDmediathek, MagentaTV

Gruppen bei der WM