Die WM 2022 in Katar ist in vollem Gange und die Gruppenphase neigt sich bereits dem Ende zu. Nach einer Niederlage gegen Japan und einem Unentschieden gegen Spanien wird das letzte Gruppenspiel gegen Costa Rica für die deutsche Nationalmannschaft alles entscheidend. Unterstützung erhält die DFB-Elf währenddessen von ihren Partnerinnen. Doch wer sind die Spielerfrauen von Deutschland eigentlich?

Ein Großteil der Mannschaft ist vergeben. Ob Frau oder Freundin – mit wem Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. zusammen sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Manuel Neuer und Anika Bissel

Anika Bissel saß auf der Tribüne direkt neben Vor zwei Jahren wurde erstmals spekuliert, ob die Handballerin Anika Bissel die neue Frau an der Seite des Torhüters ist. Beim ersten Deutschland-Spiel während der EM 2021 machten sie ihre Liebe offiziell.saß auf der Tribüne direkt neben Manuel Neuers Mutter und trug ein Trikot mit der Nummer 1. Seitdem ist sie regelmäßig im Stadion zu sehen.

Leroy Sané und Candice Brook

Candice Brook sollen bereits seit 2015 ein Paar sein, doch erst zwei Jahre später machten sie ihre Beziehung öffentlich. Die gebürtige New Yorkerin ist rund acht Jahre älter als Sané, arbeitet aktuell als Managerin und kreiert ihre eigenen R'n'B-Songs. Mit dem Fußballer hat sie insgesamt zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Aber auch aus einer früheren Beziehung hat sie bereits zwei Kinder. Leroy Sané und die US-amerikanische Sängerinsollen bereits seit 2015 ein Paar sein, doch erst zwei Jahre später machten sie ihre Beziehung öffentlich. Die gebürtige New Yorkerin ist rund acht Jahre älter als Sané, arbeitet aktuell als Managerin und kreiert ihre eigenen R'n'B-Songs. Mit dem Fußballer hat sie insgesamt zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Aber auch aus einer früheren Beziehung hat sie bereits zwei Kinder.

Thomas Müller und Lisa Müller

Lisa Müller lernte Die Dressurreiterinlernte Thomas Müller über Freunde kennen. 2007 wurden die beiden ein Paar, zwei Jahre danach gaben sie sich das Ja-Wort. Während Thomas Müller auf dem Fußballplatz steht, tritt Lisa Müller lieber selbst bei Turnieren an, betreut ihre Pferde und machte sogar einen LKW-Führerschein, um die Tiere transportieren zu können. Die Leidenschaft für die Pferde teilt das Paar jedoch. Während Lisa sich vermehrt dem Reiten widmet, kümmert sich der Nationalkicker zunehmend um die Zucht.

Thomas Müller und seine Frau Lisa Müller

Joshua Kimmich und Lina Kimmich

Lina Kimmich sind seit 2013 zusammen. Kennengelernt haben sie sich während Joshua Kimmichs zweijähriger Leipzig-Zeit. Damals war die heutige Juristin als Mitarbeiterin im RB-Fanshop angestellt. Nach neun gemeinsamen Jahren hat das Paar sich schließlich im Juni 2022 das Ja-Wort gegeben. Die Feier soll laut „Bild“ im kleinen Kreis im Hotel „Am Tegernsee“ stattgefunden haben. Joshua Kimmich und Lina Kimmich haben insgesamt drei gemeinsame Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Joshua Kimmich undsind seit 2013 zusammen. Kennengelernt haben sie sich während Joshua Kimmichs zweijähriger Leipzig-Zeit. Damals war die heutige Juristin als Mitarbeiterin im RB-Fanshop angestellt. Nach neun gemeinsamen Jahren hat das Paar sich schließlich im Juni 2022 das Ja-Wort gegeben. Die Feier soll laut „Bild“ im kleinen Kreis im Hotel „Am Tegernsee“ stattgefunden haben. Joshua Kimmich und Lina Kimmich haben insgesamt drei gemeinsame Kinder, eine Tochter und zwei Söhne.

Joshua Kimmich und seine Frau Lina Kimmich

Jonas Hofmann und Laura Winter

Jonas Hofmann machte vor knapp einem Jahr die Beziehung zu der Sky-Moderatorin Laura Winter öffentlich – kurz nach dem Ende seiner ersten Ehe. Im November 2022 machte er seiner neuen Freundin nun einen Antrag und veröffentlichte zu diesem Anlass ein Foto von Laura Winters Hand, am Finger ein Diamantring, im Hintergrund herzförmige Luftballons.

Ilkay Gündogan und Sara Gündogan

Sara Gündogan haben sich im Juli 2021 kennen und lieben gelernt. Sara wuchs in Frankreich auf, hat tunesische Wurzeln und arbeitet für den italienischen TV-Sender Rai1. Im Mai 2022 gab das Paar sich heimlich in Kopenhagen das Ja-Wort, einen Monat später heirateten sie daraufhin festlich im kleinen Kreis mit Freunden und Familie in der Villa Borromeo bei Mailand. Ilkay Gündogan undhaben sich im Juli 2021 kennen und lieben gelernt. Sara wuchs in Frankreich auf, hat tunesische Wurzeln und arbeitet für den italienischen TV-Sender Rai1. Im Mai 2022 gab das Paar sich heimlich in Kopenhagen das Ja-Wort, einen Monat später heirateten sie daraufhin festlich im kleinen Kreis mit Freunden und Familie in der Villa Borromeo bei Mailand.

Ilkay Gündogan und seine Frau Sara Gündogan

Kai Havertz und Sophia Weber

Sophia Weber ist nicht viel bekannt. Seit wann die beiden ein Paar sind, ist unklar. Auch sonstige Informationen zur Beziehung gibt es nicht, da sich das Paar stark aus der Öffentlichkeit heraushält. Statt wie viele andere Spielerfrauen das Spotlight zu suchen, steht Sophia Weber lieber am Spielrand und feuert ihren Liebsten an. Das Paar soll sich jedoch bereits aus der Kindheit kennen. Über die Beziehung von Kai Havertz undist nicht viel bekannt. Seit wann die beiden ein Paar sind, ist unklar. Auch sonstige Informationen zur Beziehung gibt es nicht, da sich das Paar stark aus der Öffentlichkeit heraushält. Statt wie viele andere Spielerfrauen das Spotlight zu suchen, steht Sophia Weber lieber am Spielrand und feuert ihren Liebsten an. Das Paar soll sich jedoch bereits aus der Kindheit kennen.

Mario Götze und Ann-Kathrin Götze

Ann-Kathrin Götze haben sich im Jahr 2012 kennen und lieben gelernt. Im Mai 2018 gaben sie sich daraufhin das Ja-Wort. Die Geburt des gemeinsamen Sohnes Rome im Jahr 2020 vervollständigte schließlich das Familienglück des Paares. Mario Götze und das Modelhaben sich im Jahr 2012 kennen und lieben gelernt. Im Mai 2018 gaben sie sich daraufhin das Ja-Wort. Die Geburt des gemeinsamen Sohnes Rome im Jahr 2020 vervollständigte schließlich das Familienglück des Paares.

Ann-Kathrin Götze

Niclas Füllkrug und Lisa Füllkrug

Niclas Füllkrug und seine Frau Lisa haben sich bereits in der Grundschule kennengelernt. Der Fußballer machte ihr 2015 auf den Seychellen einen Heiratsantrag, den die Spielerfrau natürlich freudig annahm. Ein Jahr später folgte die Hochzeit des Paares. Seit 2019 sind sie Eltern einer kleinen Tochter namens Emilia und leben gemeinsam in Bremen.

Niclas Füllkrug und seine Frau Lisa Füllkrug

Thilo Kehrer und Ariadna Hafez

Thilo Kehrer mit Ariadna Hafez zusammen ist. Die 32-Jährige ist professionelle Tänzerin und Unterwasser-Model. Sie soll mittlerweile auch in Katar angekommen sein. Ob sie die Mutter seiner Tochter ist, ist nicht bekannt. Der 26-jährige Innenverteidiger hält sein Privatleben weitgehend bedeckt. Im März 2020 wurde er Vater einer Tochter namens Nala . Über seine Partnerin war damals nichts bekannt. Jetzt wurde öffentlich, dassmitzusammen ist. Die 32-Jährige ist professionelle Tänzerin und Unterwasser-Model. Sie soll mittlerweile auch in Katar angekommen sein. Ob sie die Mutter seiner Tochter ist, ist nicht bekannt.

Julian Brandt und Luise Neck

Bereits im vergangenen Jahr wurde spekuliert, ob es eine neue Frau an der Seite von Julian Brandt gibt. Im Sommer 2021 postete die Influencerin Luise Neck daraufhin ein Bild auf Ibiza, das sie und den Fußballer zusammen zeigt. Damals war der deutsche Nationalspieler allerdings noch unter einem Hut getarnt. Jetzt haben sie ihre Beziehung jedoch öffentlich gemacht: Julian Brandt kommentierte Fotos von ihr mit Herzen, während sie hin und wieder gemeinsame Bilder auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht.

Niklas Süle und Melissa Halter

Melissa Halter. Seitdem halten sie ihre Beziehung jedoch größtenteils von der Öffentlichkeit fern und zeigen sich nur selten als Paar. Im Januar 2021 vervollständigte die Geburt des gemeinsamen Sohnes schließlich das Familienglück des Paares. Beim Oktoberfest 2017 zeigte sich Niklas Süle zum ersten Mal öffentlich mit seiner Partnerin. Seitdem halten sie ihre Beziehung jedoch größtenteils von der Öffentlichkeit fern und zeigen sich nur selten als Paar. Im Januar 2021 vervollständigte die Geburt des gemeinsamen Sohnes schließlich das Familienglück des Paares.

Niklas Süle und seine Freundin Melissa Halter

David Raum und Eva Katharina

David Raum und Eva Katharina sind seit 2016 ein Paar. Auch sie halten ihr Privatleben vermehrt geheim. Bekannt ist jedoch, dass sie sich im November des letzten Jahres einen Hund namens Twix zugelegt haben.

Lukas Klostermann und Laura

Wenn es um sein Liebesleben geht, verhält sich Lukas Klostermann bedeckt. Es ist jedoch bekannt, dass seine Freundin Laura als Polizeikommissarin bei der Landespolizei in NRW gearbeitet hat. Zunächst führten die beiden eine Fernbeziehung, nur an den Wochenenden trafen sie sich in Leipzig. Im Jahr 2021 hat sie daraufhin ihren Job gekündigt und ist zu ihrem Freund nach Leipzig gezogen.

Christian Günter und Katrin Günter

Christian Günter und seine Frau Katrin sind seit 2019 verheiratet. Im Jahr 2020 kam daraufhin die gemeinsame Tochter Nele auf die Welt. Doch so unbeschwert wie ihr Leben wirkt, war es nicht immer: 2015 erkrankte Katrin im Alter von 21 Jahren an Lymphknotenkrebs. Der Fußballer sorgte damals mit einer rührenden Geste für Begeisterung – er rasierte sich die Haare ab. Mittlerweile ist Katrin genesen.

Matthias Ginter und Christina Ginter

Matthias Ginter heiratete seine Frau Christina am 19. Mai 2018. Rund ein Jahr später feierten sie die kirchliche Hochzeit. Am 19. Januar 2020, an Matthias Ginters Geburtstag, vervollständigte schließlich die Geburt des gemeinsamen Sohnes Matteo das Familienglück des Paares.

Matthias Ginter und seine Frau Christina Ginter

Kevin Trapp und Izabel Goulart

Kevin Trapp und das Model Izabel Goulart sind bereits seit 2015 ein unzertrennliches Paar. Der Fußballer lernte die Brasilianerin kennen, als er als Torhüter für den Prestige-Club Paris Saint-Germain im Einsatz war. Doch erst zwei Jahre später absolvierten die beiden ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes. Im Juli 2018 verlobte sich das Paar schließlich während eines Urlaubs auf Capri. Doch die für 2020 geplante Hochzeit musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Kevin Trapp und seine Verlobte Izabel Goulart

Marc-André ter Stegen und Daniela ter Stegen

Marc-André ter Stegen und seine Frau Daniela sind bereits seit 2012 ein Paar. Im Mai 2017 gaben sie sich schließlich in Spanien im kleinen Kreis das Ja-Wort. Im Herbst 2019 machte dann die Botschaft die Runde, dass der Fußballer in Kürze Familienvater wird. Ihr gemeinsamer Sohn Ben erblickte daraufhin am 28. Dezember 2019 das Licht der Welt.