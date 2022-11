Nach der Auftaktniederlage gegen Japan ist das Spiel gegen Spanien für Deutschland schon fast ein Endspiel. Gewinnt Deutschland nicht, ist ein Weiterkommen, trotz der Japan-Niederlage gegen Costa Rica, für Deutschland stark gefährdet. Es wäre das zweite Vorrundenaus in Folge. [https://www.swp.de/sport/fussball-wm/]

Schiedsrichter leitet das Spiel zwischen Deutschland und Spanien bei der Welcherleitet das Spiel zwischen Deutschland und Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ? Alle Infos zum Unparteiischen.

WM 2022: Dieser Schiedsrichter pfeift Deutschland gegen Spanien

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie wird das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar pfeifen. Der 39-Jährige leitete bereits bei der EM im vergangenen Jahr das Achtelfinale zwischen Deutschland und Gastgeber England. Die DFB-Elf hatte das Spiel mit 0:2 im Londoner Wembleystadion verloren und schied aus.

Das Schiedsrichtergespann beim WM-Spiel zwischen Spanien und Deutschland in der Übersicht:

Schiedsrichter: Danny Desmond Makkelie (Niederlande)

Danny Desmond Makkelie (Niederlande) Assistenten : Hessel Steegstra (Niederlande), Jan de Vries (Niederlande)

: Hessel Steegstra (Niederlande), Jan de Vries (Niederlande) Vierter Offizieller: Istvan Kovacs (Rumänien)

Danny Desmond Makkelie: Hat er WM-Erfahrung?

Der 39-jährige Holländer pfeift seit 2009 in der ersten niederländischen Liga. Bereits seit 2011 steht er auch auf der FIFA-Liste. Ende April 2018 wurde Makkelie von der FIFA als Video-Assistent für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland berufen. Ein Jahr später fungierte er auch bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich als VAR. 2020 pfiff er zudem das Europa League-Finale in Köln. Bei der EM 2021 kam er viermal zum Einsatz, darunter leitete er das Eröffnungsspiel und ein Halbfinale. Interessant: er war auch der Schiedsrichter beim Spiel Deutschland gegen England im Achtelfinale.

Harry Kane von Tottenham Hotspur redet während einer CL-Partie mit Schiedsrichter Danny Makkelie.

© Foto: Steven Paston/dpa

Schiedsrichter bei der Fußball-WM 2022 in Katar