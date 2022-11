Der letzte Spieltag der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 beginnt am heutigen Dienstag mit der Partiegegen den Gastgeber. Katar ist bereits ausgeschieden, konnte gegen den Senegal allerdings das erste WM-Tor der Landesgeschichte erzielen. Die Niederlande können mit einem erwarteten Sieg den Gruppensieg manifestieren.

Welcher Schiedsrichter leitet das WM-Spiel? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Alle Infos zum Schiedsrichter.

Das Schiedsrichtergespann beim WM-Spiel zwischen der Niederlande und Katar in der Übersicht:

Der 43-jährige Schiedsrichter aus Gambia steht bereits seit 2007 auf der FIFA-Liste. Bei der WM 2014 leitete er bereits ein Spiel der Niederlande. Zudem pfiff Gassama beim Confed Cup 2017 und der WM 2018 in Russland. 2019 leitete Gassama das Final-Rückspiel der afrikanischen Champions League.

Insgesamt 129 offizielle Schiedsrichter beordert die FIFA zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mit dabei sind insgesamt fünf Deutsche in verschiedenen Funktionen. Auch werden erstmals drei Frauen als leitende Schiedsrichterinnen bei einer WM dabei sein. Neben den 36 Haupt-Referees werden 69 Assistenten sowie 24 weitere Video-Referees eingesetzt. Einen Überblick zu allen WM-Schiedsrichtern in Katar bekommt ihr hier.