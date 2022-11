Nach der Auftaktniederlage gegen Japan ist das Spiel gegen Spanien für Deutschland schon fast ein Endspiel. Gewinnt Deutschland nicht, und Japan besiegt parallel Costa Rica, ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für Deutschland bereits nach dem zweiten Spieltag beendet. Es wäre das zweite Vorrundenaus in Folge.

Welcher Schiedsrichter leitet das WM-Spiel? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Alle Infos zum Schiedsrichter.

Das Schiedsrichtergespann beim WM-Spiel zwischen Japan und Costa Rica in der Übersicht:

Der 37-jährige Brite steht seit 2012 auf der FIFA-Liste. Er bringt viel Erfahrung aus Englands Ligen und Pokalen mit, leitete unter anderem mehrfach das FA-Cup-Finale, den englischen Ligapokal und den FA Community Shield. International weist er unter anderem drei Spiele bei der EM 2021 sowie den UEFA Super Cup 2022 in seiner Vita auf.

Insgesamt 129 offizielle Schiedsrichter beordert die FIFA zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mit dabei sind insgesamt fünf Deutsche in verschiedenen Funktionen. Auch werden erstmals drei Frauen als leitende Schiedsrichterinnen bei einer WM dabei sein. Neben den 36 Haupt-Referees werden 69 Assistenten sowie 24 weitere Video-Referees eingesetzt. Einen Überblick zu allen WM-Schiedsrichtern in Katar bekommt ihr hier.