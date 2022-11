Iran vergangene Woche Wales mit 2:0 besiegen und kann jetzt aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Die USA können das ebenfalls – ein Sieg gegen den Iran muss her. Eines steht fest: gibt es einen Sieger in diesem Spiel, ist er im Achtelfinale dabei. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hielt bereits einige Überraschungen bereit. So konnte dervergangene Woche Wales mit 2:0 besiegen und kann jetzt aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Diekönnen das ebenfalls – ein Sieg gegen den Iran muss her. Eines steht fest: gibt es einen Sieger in diesem Spiel, ist er im Achtelfinale dabei.

Welcher Schiedsrichter leitet das WM-Spiel? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Alle Infos zum Schiedsrichter.

WM 2022: Dieser Schiedsrichter pfeift das Spiel zwischen dem Iran und den USA

Das Schiedsrichtergespann beim WM-Spiel zwischen dem Iran und den USA in der Übersicht:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Antonio Mateu Lahoz (Spanien) Assistenten : Pau Cebrián Devis (Spanien), Roberto Díaz Pérez Del Palomar (Spanien)

: Pau Cebrián Devis (Spanien), Roberto Díaz Pérez Del Palomar (Spanien) Vierter Offizieller: Kevin Ortega (Peru)

Antonio Mateu: Hat er WM-Erfahrung?

Der 45-jährige Spanier leitet seit 2008 Spiele in der Primera División. Mateu bringt sehr viel Erfahrung mit zur WM. Olympia 2016, FIFA WM 2018 in Russland, die EM vergangenes Jahr und das Champions League Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea schmücken die Vita des Schiedsrichters. Bei der WM in Katar ist das Spiel heute sein zweiter Einsatz.

Schiedsrichter bei der Fußball-WM 2022 in Katar