Weltmeisterist gut in die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gestartet. Mit einem Sieg heute gegenwäre das Achtelfinale bereits sicher – etwas, was kein Weltmeister seit Brasilien 2002 bei der folgenden WM mehr geschafft hat.

Welcher Schiedsrichter leitet das WM-Spiel? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Alle Infos zum Schiedsrichter.

Das Schiedsrichtergespann beim WM-Spiel zwischen Frankreich und Dänemark in der Übersicht:

Der 41-jährige Pole ist einer der erfahreneren Schiedsrichter bei dieser WM. Seit 2011 steht er auch auf der FIFA-Liste. Er leitete bereits bei der EM 2016 sowie der WM 2018 diverse Spiele. Beim Arabien-Pokal 2021 pfiff er unter anderem das Halbfinale. Bei der WM in Katar wird die heutige Partie sein erster Einsatz.

Insgesamt 129 offizielle Schiedsrichter beordert die FIFA zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mit dabei sind insgesamt fünf Deutsche in verschiedenen Funktionen. Auch werden erstmals drei Frauen als leitende Schiedsrichterinnen bei einer WM dabei sein. Neben den 36 Haupt-Referees werden 69 Assistenten sowie 24 weitere Video-Referees eingesetzt. Einen Überblick zu allen WM-Schiedsrichtern in Katar bekommt ihr hier.