Welcher Schiedsrichter leitet das WM-Spiel? Welche Spiele hat er bereits geleitet? Alle Infos zum Schiedsrichter.

WM 2022: Dieser Schiedsrichter leitet das Spiel zwischen Argentinien und Mexiko?

Das Schiedsrichtergespann beim WM-Spiel zwischen Argentinien und Mexiko in der Übersicht:

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Daniele Orsato (Italien) Assistenten : Ciro Carbone (Italien), Alessandro Giallatini (Italien)

: Ciro Carbone (Italien), Alessandro Giallatini (Italien) Vierter Offizieller: Istvan Kovacs (Rumänien)

Daniele Orsato: Hat er WM-Erfahrung?

Der 47-jährige Italiener steht bereits seit 2010 auf der FIFA-Liste. Bei der EM 2016 war er als Torlinienrichter dabei, bei der WM 2018 fungierte er bei 18 Spielen als VAR. Am 23. August 2020 leitete Orsato das Champions-League-Finale in Lissabon zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. 2020 wurde er von der IFFHS zum Welt-Schiedsrichter gekürt. Bei der EM 2021 leitete er ebenfalls drei Spiele. Die WM in Katar markiert seine erste WM als leitender Schiedsrichter. Er pfiff bereits das Eröffnungsspiel.

Schiedsrichter bei der Fußball-WM 2022 in Katar