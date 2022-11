Portugal spielt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in seiner achten WM-Teilnahme in Gruppe H gegen Ghana, Uruguay und Südkorea. Dieum Superstar Christiano Ronaldo löste das WM-Ticket erst in den Playoffs. Für den 37-Jährigen, der in 191 Länderspielen 117 Tore erzielt hat, ist es bereits seine fünfte WM. Im Kader sind mit Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Andre Silva (RB Leipzig) zwei Bundesligaspieler dabei.