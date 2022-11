Saudi-Arabien. Die Partie findet am heutigen Samstag, den 26.11.2022, statt. Die Saudis, die am 1. Spieltag der Gruppe überraschend Argentinien besiegten, können gegen Polen das Achtelfinale fast schon klar machen. Superstar Robert Lewandowski ist mit seinem Team gefordert. Polen spielt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am zweiten Spieltag der Gruppe C gegen. Die Partie findet am heutigen, statt. Die Saudis, die am 1. Spieltag der Gruppe überraschend Argentinien besiegten, können gegen Polen das Achtelfinale fast schon klar machen. Superstarist mit seinem Team gefordert.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Polen gegen Saudi-Arabien und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Polen gegen Saudi-Arabien: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppenphase zwischen Polen und Saudi-Arabien findet am Samstag, den 26.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 14:00 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Polen, Saudi-Arabien

: Polen, Saudi-Arabien Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : C, 2. Spieltag

: C, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 26.11.2022, 14:00 Uhr

: Samstag, 26.11.2022, 14:00 Uhr Stadion/Spielort : Education City Stadium, Al-Rayyan

: Education City Stadium, Al-Rayyan Schiedsichter: Wilton Pereira Sampaio (Brasilien)

Robert Lewandowski (Bild) ist der Superstar im Team von Polen. Der Angreifer will mit möglichst vielen Toren seinem Land den Achtelfinaleinzug bescheren.

WM-Übertragung: Wo läuft Polen gegen Saudi-Arabien im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 13:00 Uhr. Hier gibt es gute Nachrichten. Das Spiel zwischen Polen und Saudi-Arabien wirdübertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in derverfolgen. Die Übertragung beginnt um 13:00 Uhr. Moderatorin Julia Scharf führt mit dem Experten Thomas Broich durch die Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Florian Naß.

Wo wird Polen vs. Saudi-Arabien im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt die ARD das Spiel live und in voller Länge in der ARD-Mediathek. Auch der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Polen gegen Saudi-Arabien am 26.11.2022 um 14:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : MagentaTV

: MagentaTV Live-Stream: ARD-Mediathek, MagentaTV

ARD, ZDF und MagentaTV – Welcher Sender zeigt was?

Insgesamt werden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 48 WM-Spiele live im Free-TV übertragen. Darunter fallen unter anderem die Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinals und das Finale. Diese Spiele werden zwar auch von MagentaTV übertragen – der kostenpflichtige Streamingdienst hat allerdings zusätzlich 16 Spiele auf exklusiver Basis im Angebot. Hierzu zählen auch Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, sofern die DFB-Elf nicht beteiligt ist.

