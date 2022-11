Per Mertesacker ist einer der bekanntesten ehemaligen Fußballprofis in Deutschland. Mit Werder Bremen und Arsenal London feierte er viele Erfolge und krönte seine Karriere mit dem Weltmeistertitel 2014. Mittlerweile ist der frühere Abwehrspieler als TV-Experte für das ZDF tätig und auch bei der ist einer der bekanntesten ehemaligen Fußballprofis in Deutschland. Mit Werder Bremen und Arsenal London feierte er viele Erfolge und krönte seine Karriere mit dem Weltmeistertitel 2014. Mittlerweile ist der frühere Abwehrspieler alstätig und auch bei der Fußball-WM 2022 in Katar im Einsatz.

Doch wie tickt der Ex-Profi privat? Alle Infos zu Per Mertesacker bekommt ihr in unserem Porträt.

Per Mertesacker – Steckbrief: Alter, Größe, Familie

Alle Infos zu Alter, Instagram und der Familie von Per Mertesacker findet ihr im folgenden Steckbrief:

Name: Per Mertesacker

Per Mertesacker Spitzname : Big Fucking German

: Big Fucking German Geburtstag: 29. September 1984

29. September 1984 Geburtsort: Hannover, Niedersachsen

Hannover, Niedersachsen Alter : 38 Jahre

: 38 Jahre Größe: 198 cm

198 cm Ehefrau : Ulrike Mertesacker (geborene Stange, verheiratet seit 2013)

: Ulrike Mertesacker (geborene Stange, verheiratet seit 2013) Kinder : zwei Söhne

: zwei Söhne Wohnort : Hannover/London

: Hannover/London Bruder : Timo Mertesacker

: Timo Mertesacker Aktuelle Tätigkeit: ZDF Fußball-Experte, Mitbesitzer einer Immobilienfirma

ZDF Fußball-Experte, Mitbesitzer einer Immobilienfirma Instagram: permertesacker

Per Mertesacker ist seit 2020 als Fußball-Experte im ZDF für Länderspiele der Nationalmannschaft tätig.

Per Mertesacker hat mit Ehefrau Ulrike zwei Söhne

Per Mertesacker ist seit 2008 mit der Handballerin Ulrike Stange zusammen und hat mit ihr zwei Kinder. Am 24. April 2011 kam der erste gemeinsame Sohn zur Welt. Das Paar heiratete im Sommer 2008 im Schloss Marienburg in Mertesackers Heimatstadt Pattensen. Am 20. Mai 2014 kam Mertesackers zweiter Sohn zur Welt.

Mertesacker und die Eistonne

Bei der Weltmeisterschaft 2014 besiegte Deutschland im Achtelfinale wenig spektakulär und mit viel mit Krampf Algerien mit 2:1. Das Interview zwischen Per Mertesacker und ZDF-Reporter Boris Büchler im Anschluss an die Partie war dafür umso spektakulärer. Mit der einleitenden Frage "Per Mertesacker, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde, ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und anfällig gemacht?" ging es los. Mertesacker antwortete mit viel Adrenalin im Körper - offen, ungekünstelt und ohne die gängigen Fußballerfloskeln. Es entstand das legendäre „Eistonnen-Interview“:

Per Mertesacker: Vermögen und Gehalt

Die "Sport Bild" veröffentlichte zu den Gehältern von TV-Experten, dass Mertesacker beim ZDF mehr als 10.000 pro Spiel verdient. Das Vermögenmagazin schätzt Mertesackers Vermögen auf 17 Millionen Euro (Stand 2022). Seit letztes Jahresgehalt bei Arsenal London wird dort mit 4.3 Millionen angegeben. Diese Angabe ist laut der Seite geschätzt und damit ohne Gewähr.

Neben seiner Tätigkeit als TV-Experte hat Mertesacker zusammen mit Raphael Honigstein ein Buch veröffentlicht. Die Autobiographie„Weltmeister ohne Talent: Mein Leben, meine Karriere“ erschien im Mai 2018. Des weiteren betreibt Mertesacker zusammen mit seinem ehemaligen Mitspieler beim SV Werder Bremen, Clemens Fritz, eine Immobilienfirma.

Per Mertesacker ist Fußball-Experte beim ZDF

2018 beendete Per Mertesacker seine aktive Fußballkarriere. Das tat er auch auf Rat seiner Ärzte, da sein rechtes Knie aufgrund eines Knorpelschadens stark geschädigt war. Mertesacker kam aber nicht lange ohne den Fußball aus. Zu seinen Tätigkeiten gehört unter anderem die Leitung der Fußballakademie bei Arsenal London. Auch im Fernsehen ist Mertesacker gefragt. Von 2018 bis 2020 war er als Experte für das Streaming-Portal DAZN tätig. Im September 2020 folgte sein Wechsel zum ZDF. Am 3. September 2020 debütierte er als Experte bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft.

Mertesacker: Vereine und Rückennummern

Per Mertesacker spielte in seiner Karriere als Profi-Fußballer von 2003 bis 2018 für drei Vereine:

Hannover 96 (74 Spiele)

SV Werder Bremen (147 Spiele)

Arsenal London (156 Spiele)

Mertesacker spielte in seiner gesamten Vereinskarriere mit zwei verschiedenen Rückennummern. Für Hannover 95 und Werder Bremen lief er mit der Nummer 29 auf. In seiner Zeit bei Arsenal London spielte er im Trikot mit der Nummer 4. In seiner Zeit als Nationalspieler von 2004 bis 2014 spielte Mertesacker immer mit der Rückennummer 17.

