Manuel Neuer ist Torhüter der deutschen Nationalmannschaft und beim FC Bayern München. Er gilt seit vielen Jahren als einer der besten Torhüter weltweit. Im Jahr 2020 wurde er zum FIFA-Welttorhüter des Jahres gewählt und steht auch bei der Fußball-WM 2022 in Katar im Tor. Zudem wurde der Kapitän des Rekordmeisters bereits zweimal Deutschlands Fußballer des Jahres. Im November 2022 machte der Nationaltorhüter öffentlich, dass er an Krebs erkrankt war.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den Torhüter Manuel Neuer.

Manuel Neuer Steckbrief: Alter, Größe, Mutter, Instagram

Name: Manuel Peter Neuer

Manuel Peter Neuer Alter: 36

36 Geburtstag: 27. März 1986

27. März 1986 Sternzeichen: Widder

Größe: 193 cm

193 cm Geburtsort: Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Buer Wohnort: Tegernsee (Stadt)

Tegernsee (Stadt) Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Torhüter (FC Bayern, Nationalmannschaft)

Torhüter (FC Bayern, Nationalmannschaft) Beziehungsstatus: Freundin Anika Bissel

Freundin Anika Bissel Mutter: Marita Neuer

Marita Neuer Instagram: manuelneuer

Manuel Neuer: Veröffentlichung seiner Krebsdiagnose

Im Herbst 2022 gab der Nationaltorhüter bekannt, dass er an Hautkrebs erkrankt war. Neuer teilte mit, dass er deswegen bereits drei Mal operiert werden musste. Die gute Nachricht für alle Fans ist, dass der Kapitän des FC Bayern Münchens den Krebs vollständig besiegt haben soll. An welcher Art Hautkrebs Manuel Neuer gelitten hat, ist nicht bekannt. Im Anschluss an die Erkrankung gründete Neuer zusammen mit der Tennisspielerin Angelique Kerber eine Kosmetikfirma, welche Sonnenschutzprodukte auf den Markt bringen wird.

Manuel Neuer Vermögen: Was verdient der Torhüter?

Laut Statista liegt das geschätzte Vermögen von Manuel Neuer im Jahr 2022 bei rund 60 Millionen Euro. Jährlich soll der Torhüter beim FC Bayern ein Gehalt von 18 Millionen Euro verdienen. Diesen Angaben sind ohne Gewähr. Im Mai 2022 verlängerte der Kapitän des FC Bayerns seinen Vertrag vorzeitig bis 2024.

Trennung von Frau Nina Neuer

Von 2017 bis 2020 war Manuel Neuer mit der Dressurreiterin Nina Neuer, geborene Weiss, verheiratet. Anfang 2020 wurde überraschend die Trennung der beiden bekannt. Sie sind seit Dezember 2020 offiziell geschieden. Offiziell dazu geäußert haben sich beide bislang nicht.

Manuel Neuer Freundin: Das ist Anika Bissel

Manuel Neuer hält sein Privatleben nach wie vor auch wirklich privat. Daher hat er sich auch noch nicht zu den Schlagzeilen über seine neue Freundin geäußert. Der DFB-Torhüter soll seit Juni 2020 mit der Handballspielerin Anika Bissel zusammen sein. Sie spielt beim ESV 1927 Regensburg in der Zweiten Bundesliga. Mehr über die Beziehung der beiden erfahrt ihr hier.

Neuer begleitet seine Freundin Anika Bissel zu einem ihrer Spiele.

© Foto: Memmler via www.imago-images.de

Hat Manuel Neuer Kinder?

Die Ehe von Manuel und Nina Neuer blieb kinderlos. Auch aus anderen Beziehung hat der Nationaltorwart keine Kinder.

Manuel Neuer Song: Dieses Lied löste Eklat aus

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer sang im Urlaub das Lied einer kroatischen Band mit und wurde dabei gefilmt. Problematisch daran:

Der Song, den er mit weiteren Männern wie dem Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic sang, ist ein Werk der umstrittenen Rockband Thompson. Bei Front-Sänger „Thompson“ alias Marko Perkovic handelt es sich um eine der zentralen Figuren der Ultra-Rechten in Kroatien.

Manuel Neuer hat Stellung zu diesem Vorfall bezogen: Er selbst habe sich nach dem Urlaub wieder auf die Mannschaft, seine Arbeit und das konzentriert "wofür ich hier bin", sagte er. Eine frühere Anfrage des Stern beantwortete sein Management lediglich mit, Manuel Neuer spreche kein kroatisch. Unklar bleibt, ob der Bundesliga-Spieler bei dem Lied mit dem Namen „Lijepa li si" (dt. „Du bist schön“) wusste, was genau er dort sang.

Manuel Neuer und seine Erfolge

Seine Karriere begann der Nationaltorhüter in der Jugend beim FC Schalke 04. Dort durchlief er alle Juniorenmannschaften, bis er zur Saison 2005/06 seinen ersten Vertrag bei der Profimannschaft unterschrieb. Mit 20 Jahren wird er hier einer der jüngsten Stammtorhüter in der Bundesliga. 2011 gewinnt er mit der A-Mannschaft des FC Schalke 04 den DFB-Pokal. Kurz darauf wechselt er zu Ligakonkurrent Bayern München.

Der Wechsel wurde nicht nur positiv aufgenommen, aber die Kritik verstummte rasch, als Manuel Neuer einen neuen Vereinsrekord aufstellte: 1.147 Minuten ohne Gegentor. Neben dem Champions-League-Sieg und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2013 und 2020 holt er mit den Bayern zehn Deutsche Meisterschaften und fünfmal den DFB-Pokal.

Seit September 2016 ist er der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und seit Sommer 2017 Mannschaftskapitän des FC Bayern München.

