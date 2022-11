Joshua Kimmich ist deutscher Nationalspieler und spielt für den FC Bayern München. Kimmich ist ein Allrounder im Mittelfeld, kann aber auch als Außenverteidiger eingesetzt werden. Mit seiner positiven Aggressivität auf dem Spielfeld hat er sich schnell als Führungsspieler im Verein und auch in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Privatleben des Fußballers aus? Ob Joshua Kimmich Kinder hat, wer seine Ehefrau ist, wieviel er beim FC Bayern verdient und vieles mehr, erfahr ihr in unserem Porträt. ist deutscher Nationalspieler und spielt für den. Kimmich ist ein Allrounder im Mittelfeld, kann aber auch als Außenverteidiger eingesetzt werden. Mit seiner positiven Aggressivität auf dem Spielfeld hat er sich schnell als Führungsspieler im Verein und auch in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick entwickelt. Fans hoffen nun auf starke Leistungen bei der Fußball-WM 2022 in Katar . Doch wie sieht es imdes Fußballers aus? Ob Joshua Kimmich Kinder hat, wer seine Ehefrau ist, wieviel er beim FC Bayern verdient und vieles mehr, erfahr ihr in unserem Porträt.

Joshua Kimmich Steckbrief: Größe, Gewicht, Instagram

Name : Kimmich

: Kimmich Vorname: Joshua

Joshua Zweiter Vorname : Walter

: Walter Alter : 27

: 27 Geburtstag : 08. Februar 1995

: 08. Februar 1995 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Größe : 177 cm

: 177 cm Geburtsort : Rottweil / Baden-Württemberg

: Rottweil / Baden-Württemberg Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Fußballspieler

: Fußballspieler Position: Mittelfeld/Abwehr

Mittelfeld/Abwehr Verein: FC Bayern München

FC Bayern München Frau: verheiratet mit Lina Meyer

verheiratet mit Lina Meyer Kinder: drei (geboren 2019, 2020, 2022)

drei (geboren 2019, 2020, 2022) Instagram: jok_32

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern München und der Nationalmannschaft ein Führungsspieler.

Joshua Kimmich ist verheiratet und hat drei Kinder

Mit seinen 27 Jahren hat Joshua Kimmich als Fußballer schon fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Doch auch im privaten Umfeld läuft es für Kimmich perfekt. Seit 2022 ist Kimmich mit Lina Meyer verheiratet. Die beiden sind im Juni 2019 das erste Mal Eltern geworden. Kimmich beschrieb in der Münchner Abendzeitung: „Ein Kind gibt dem Leben einen ganz anderen Inhalt, eine ganz neue Aufgabe ist da“. Inzwischen hat sich die Familie nochmal erweitert. Am 18. Oktober 2020 gab der FC Bayern München auf Twitter bekannt: „Joshua Kimmich fällt heute aus. Er ist in München geblieben, seine Freundin erwartet das zweite Kind.“ Im April 2022 verpasste Kimmich erneut ein Spiel aus diesem Grund. Kimmich und seine Freundin Lina Meyer sind zum dritten Mal Eltern geworden. Geschlecht oder das genau Geburtsdatum des Kindes sind nicht bekannt. Der Fußballer ist auf Instagram aktiv. Dort teilt er vor allem Bilder aus seinem Leben als Profifußballer. Hin und wieder zeigt er sich bei Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Fahrradfahren.

Joshua Kimmich Vermögen: So viel Gehalt bekommt der Bayern-Star

Das geschätzte Vermögen von Joshua Kimmich lag im Jahr 2021 bei 9 Millionen Euro. Das schätzt die Seite vermoegen.org. Bei seinem Arbeitgeber FC Bayern München soll der Bundesliga-Profi ein jährliches Gehalt von 10 Millionen Euro verdienen. Dazu kommen noch diverse Prämien und Sponsorendeals, sodass das Jahreseinkommen von Kimmich mittlerweile auf ca. 20 Millionen Euro geschätzt wird.

Kimmich und die WM 2022 in Katar

Joshua Kimmich will aus dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland Motivation für das anstehende Turnier in Katar ziehen. „Jene Weltmeisterschaft war die erste richtig große Enttäuschung in meiner Karriere. So down war ich im Fußball noch nie. Körperlich ging es mir zwar gut, aber mental habe ich einige Wochen gebraucht, um mich davon zu erholen. Ich trage diese Enttäuschung noch immer mit mir herum“, schrieb der Mittelfeldstratege des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in einem Beitrag für „theplayerstribune.com“.

2018 war Deutschland bei Kimmichs erster WM-Teilnahme als Titelverteidiger in der Vorrunde als Gruppenletzter gescheitert. „Ich warte nun seit viereinhalb Jahren auf eine neue Chance“, sagte der 27-Jährige. Der Druck jetzt bei der WM sei so wie beim FC Bayern. „Der einzige Unterschied ist, dass der Druck mit der Nationalmannschaft noch etwas größer ist, denn wir laufen dem Erfolg nun seit geraumer Zeit hinterher. Und als Spieler bekommst du nicht so viele Möglichkeiten, einen Titel für dein Land zu holen“, sagte Kimmich.

