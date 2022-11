ist ohne Zweifel einer der aufstrebensten deutschen. Der gebürtige Stuttgarter, der die deutsche und englischen Staatsbürgerschaft besitzt, spielt aktuell beimund unter Bundestrainer Hansi Flick für diebei der Fußball-WM in Katar . Für Lothar Matthäus ist der Jungstar ein Kandidat als kommender Weltfußballer. Der 19-Jährige erinnere ihn sogar "ein bisschen an Lionel Messi.“ Doch wie sieht es beiaus? Gehalt, Marktwert, Freundin, Eltern und Geschwister – alle Infos und Fakten findet ihr hier.

Musiala wurde in Stuttgart geboren und wuchs im hessischen Fulda auf. Er ist das älteste von drei Kinder und hat eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. In Fulda kickte er für den örtlichen Klub TSV Lehnerz und spielte aufgrund seines Talentes am Ball immer eine Altersklasse über seiner eigenen. Im Alter von sieben Jahren zog er nach England, weil seine Mutter in Southampton ein Auslandssemester antrat. Inschlagen "zwei Herzen", wie er selbst zu sagen pflegt, seine Bindung zu England bezeichnet er als "sehr speziell". Sein Vater, spielte in Nigeria selbst höherklassigen Fußball. Das Offensivtalent landete schließlich beim FC Chelsea und durchlief dort die Jugendteams. Mit 16 Jahren kam Musiala dann mit seiner Familie zurück nach Deutschland und wechselte zumObwohl er eigentlich zu einer Laufbahn in den englischen Nationalmannschaften tendiert hatte, gab der DFB sein Werben um das Talent nicht auf und Bundestrainer Joachim Löw suchte das Gespräch mit ihm. Im Februar 2021 wurde schließlich seine Entscheidung für den DFB bekannt.