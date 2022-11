Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar läuft nun schon seit über einer Woche – und die Gruppenphase findet langsam aber sicher sein Ende.findet in der Gruppe H der letzte Spieltag statt. Bisher hat sich nur Portugal ganz sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Bei allen anderen Teams geht es jetzt ins Eingemachte. Wer wird es also schaffen? Welche Chancen haben die Teams aus Gruppe H? Hier sind alle möglichen Szenarien.

Die letzten beiden Spiele in Gruppe H bei der Weltmeisterschaft finden am Freitag, den 2. Dezember 2022, statt. Die beiden Spiele finden zeitgleich statt. Das sind die Daten:

Nach zwei Spielen in der Gruppe H sieht die Tabelle für Gruppe H wie folgt aus:

1. Portugal: 6 Punkte, Tordifferenz: 3

2. Ghana: 3 Punkte, Tordifferenz: 0

3. Südkorea: 1 Punkt, Tordifferenz: -1

4. Uruguay: 1 Punkt, Tordifferenz: -2

Portugal ist somit schon weiter und steht auf jeden Fall im Achtelfinale. Die Portugiesen können also ganz entspannt ins letzte Spiel gehen.

Für Ghana geht es am Freitag um Alles. Damit sie definitiv weiterkommen, müssen sie gegen Uruguay gewinnen. Sie können aber auch weiterkommen, wenn sie unentschieden spielen und Südkorea nicht gegen Portugal gewinnt. Gewinnt Südkorea doch gegen Portugal , dann geht es im Zweifel um die Tordifferenz.

Für Südkorea wird es schwer, noch ins Achtelfinale zu ziehen. Rein rechnerisch ist es aber noch möglich. Dafür müssen sie aber gegen Portugal gewinnen. Gleichzeitig muss nach dem Parallelspiel aber auch die Tordifferenz stimmen: Wenn Ghana und Uruguay unentschieden spielen, dann braucht Südkorea eine bessere Tordifferenz als Ghana. Wenn Uruguay gegen Ghana gewinnt, dann braucht Südkorea die bessere Differenz gegenüber Uruguay. Gewinnt Ghana, fliegt Südkorea raus.

Auch für Uruguay wird es am Freitag schwer, sich noch zu qualifizieren. Auch hier ist es aber noch denkbar. Um weiterzukommen, muss Uruguay gegen Ghana gewinnen. Zusätzlich kommt es aber auf das Parallelspiel an. Verliert Südkorea gegen Portugal, dann kann Uruguay weiterziehen. Gewinnt Südkorea gegen Portugal, dann muss die Tordifferenz für Uruguay stimmen.

Nach der Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft ist es oft so, dass zwei Teams punktgleich dastehen. Dann fragen sich alle: Wie wird als nächstes entschieden, wer weiterkommt? Was, wenn die Tordifferenz auch gleich ist? Hier in folgendem Artikel erklären wir alle WM-Regeln in der Gruppenphase.