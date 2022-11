Am Mittwoch, den 30. November 2022, findet in der Gruppe D der letzte Spieltag statt. Dann wird sich auch entscheiden, wer aus der Gruppe ins Achtelfinale einziehen wird. Aus der Gruppe steht bisher nur Frankreich ganz sicher im Achtelfinale. Der letzte freie Platz wird unter den anderen dreien ausgemacht. Wer wird es also schaffen? Welche Chancen haben die Teams aus Gruppe D? Hier sind alle möglichen Szenarien. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar läuft nun schon seit über einer Woche – und die Gruppenphase findet langsam aber sicher sein Ende.findet in der Gruppe D der letzte Spieltag statt. Dann wird sich auch entscheiden, wer aus der Gruppe inseinziehen wird. Aus der Gruppe steht bisher nur Frankreich ganz sicher im Achtelfinale. Der letzte freie Platz wird unter den anderen dreien ausgemacht. Wer wird es also schaffen? Welche Chancen haben die Teams aus Gruppe D? Hier sind alle möglichen Szenarien.

WM 2022 in Katar: Wann spielen Frankreich, Australien, Dänemark & Tunesien nochmal?

Die letzten beiden Spiele in Gruppe D bei der Weltmeisterschaft finden am Mittwoch, den 30. November 2022, statt. Die beiden Spiele finden zeitgleich statt. Das sind die Daten:

Tunesien gegen Frankreich: 16 Uhr in Al Rayyan

Australien gegen Dänemark: 16 Uhr in Al Wakrah

Tabelle, Punkte und Tordifferenz in Gruppe D: Wer kommt weiter?

Nach zwei Spielen in der Gruppe D sieht die Tabelle für Gruppe D wie folgt aus:

1. Frankreich: 6 Punkte, Tordifferenz: 4

2. Australien: 3 Punkte, Tordifferenz: -2

3. Dänemark: 1 Punkt, Tordifferenz: 1

4. Tunesien: 1 Punkt, Tordifferenz: 1

Frankreich kommt in jedem Fall weiter. Sie können also ohne große Sorgen in das letzte Gruppenspiel gehen.

Australien kommt weiter, wenn...

Australien hat aktuell die besten Chancen auf den Platz des Zweitplatzierten in der Gruppe. Um ins Achtelfinale zu kommen, muss Australien gegen Dänemark gewinnen. Geht das Spiel unentschieden aus, dann muss Tunesien gegen Frankreich verlieren, damit Australien in die K.O.-Runde kommt.

Dänemark kommt weiter, wenn....

Für Dänemark wird es sehr schwer, ins Achtelfinale zu kommen. Es ist aber rein rechnerisch noch möglich. Wenn sie gegen Australien gewinnen und gleichzeitig Tunesien im Spiel gegen Frankreich gewinnt, haben sie eine Chance. Dann geht es um die Tordifferenz: Erzielen die Dänen mehr Tore als Tunesien im Parallelspiel, dann kommen sie weiter.

Tunesien kommt weiter, wenn...

Auch für Tunesien ist der Weg ins Achtelfinale nicht einfach. So müssen die Tunesier gegen Frankreich gewinnen, um eine Chance zu haben. Gewinnt Tunesien, dann brauchen sie zusätzlich ein Unentschieden im Parallelspiel, um es zu schaffen. Wenn Dänemark gegen Australien gewinnt, aber mindestens zwei Tore weniger als die Tunesier gegen Frankreich erzielen, dann haben sie den Platz auch sicher. Bei einer identischen Tordifferenz zwischen Tunesien und Dänemark könnte die Fairplay-Wertung entscheiden.

WM-Regeln nach der Gruppenphase: In welcher Reihenfolge wird entschieden?

Nach der Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft ist es oft so, dass zwei Teams Punktgleich dastehen. Dann fragen sich alle: Wie wird als nächstes entschieden, wer weiterkommt? Was, wenn die Tordifferenz auch gleich ist? Hier in folgendem Artikel erklären wir alle WM-Regeln in der Gruppenphase.

WM Spielplan: Gegen wen spielen die Gewinner der Gruppe D?

Sobald feststeht, welche beiden Teams aus der Gruppe D ins Achtelfinale ziehen, müssen sie sich auf den nächsten Gegner vorbereiten. Gegen wen die beiden Gewinner aus Gruppe D spielen werden, steht dann im Laufen des Abends fest. Das sind dann die Gegner: