Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar läuft nun schon seit über einer Woche – und die Gruppenphase findet langsam aber sicher sein Ende.findet in der Gruppe B der letzte Spieltag statt. Dann wird sich auch entscheiden, wer aus der Gruppe inseinziehen wird. Theoretisch könnte es noch jeder aus der Gruppe schaffen – es gibt aber klare Favoriten. Wer wird es also schaffen? Welche Chancen haben die Teams aus Gruppe B? Hier sind alle möglichen Szenarien.

Die letzten beiden Spiele in Gruppe B bei der Weltmeisterschaft finden am Dienstag, den 29. November 2022, statt. Die beiden Spiele finden zeitgleich statt. Das sind die Daten:

Nach zwei Spielen in der Gruppe B sieht die Tabelle für Gruppe B wie folgt aus:

England kann eigentlich relativ entspannt ins letzte Spiel gehen. Egal ob sie gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren – sie stehen fast sicher im Achtelfinale. Wenn England gegen Wales verliert, dann muss das Spiel zwischen USA und dem Iran unentschieden ausgehen – dabei darf der Iran höchstens zwei Tore erzielen.

Damit der Iran weiterkommt, muss er gegen USA gewinnen. Dann steht dem Einzug ins Achtelfinale nichts mehr im Wege. Spielen sie unentschieden, dann muss England mindestens unentschieden spielen oder mit mindestens sieben Toren Unterschied gegen Wales verlieren, damit der Iran weiterkommt. Für den Iran ist das Spiel am Dienstag also entscheidend.

Für die USA geht es am Dienstag um alles. Um ins Achtelfinale zu ziehen, müssen sie gegen den Iran gewinnen. Es gibt keinen anderen Weg für sie in die K.O.-Runde.

Für Wales wird es schwer, noch weiterzukommen – aber es ist theoretisch noch möglich. Dafür müssen sie aber gegen England gewinnen. Schaffen sie das, und das Spiel zwischen den USA und dem Iran geht unentschieden aus, dann kann Wales weiterkommen. Oder die Waliser gewinnen gegen England mit mindestens vier Toren Differenz – auch dann wäre ihr Platz in der K.O.-Runde sicher.

Nach der Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft ist es oft so, dass zwei Teams punktgleich dastehen. Dann fragen sich alle: Wie wird als nächstes entschieden, wer weiterkommt? Was, wenn die Tordifferenz auch gleich ist? Hier in folgendem Artikel erklären wir alle WM-Regeln in der Gruppenphase.