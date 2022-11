Das niederländische Nationalteam ist in seinem zweiten Gruppenspiel bei der WM in Katar nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Ecuador hinausgekommen. Das Team von Bondscoach Louis van Gaal zeigte vor 44 800 Zuschauern im Khalifa International Stadion von Al-Rayyan eine enttäuschende Vorstellung. Dabei lagen die Niederländer schon nach sechs Minuten vorne. Wieder war Cody Gakpo erfolgreich. Jener Mann, der bereits beim 2:0 von Oranje im ersten Gruppenspiel gegen Senegal einen Treffer erzielt hatte. Der 23-jährige Stürmer des PSV Eindhoven zog schön ab. 18 Meter Entfernung, satter Linksschuss, Eduardos Keeper streckte sich vergeblich – 1:0.

Mit der frühen Führung im Rücken ließen es die Niederlande ruhig angehen. Ball- und Gegnerkontrolle waren angesagt. Was genügte, um Ecuador zunächst in Schach zu halten. Die Südamerikaner – mit Linksverteidiger Piero Hincapie von Bundesligist Bayer Leverkusen in der Startformation – hatten Schwierigkeiten, das Geschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Ab Mitte der ersten Halbzeit gelang dies deutlich besser, doch die Oranje-Abwehr um Organisator Virgil van Dijk vom FC Liverpool hielt den Angriffen stand.

Ecuador mit Lattenkracher

Die Van-Gaal-Elf – Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom FC Bayern Mpnchen saß nur auf der Bank – blieb im Energiesparmodus, riskierte wenig bis gar nichts. Von einem niederländischen Offensivfeuerwerk war nichts zu sehen. Kurz vor der Pause wären die Niederländer fast für ihre behäbige Spielweise bestraft worden. Der Schuss von Pervis Estupinan zappelte im Netz. Dabei stand ein Teamkollege im Sichtfeld von Torwart Andries Noppert – Abseits, kein Tor (45+3).

Der verdiente Ausgleich fiel dann kurz nach der Pause. Enner Valencia staubte zum 1:1 (49.) ab. Es war sein drittes Turniertor. Der Kapitän hatte bei Ecuadors Auftaktsieg (2:0 gegen Katar) beide Tore gemacht. Die Südamerikaner waren nun klar besser. Gonzalo Plata hämmerte den Ball an die Latte, Valencias Schuss wurde geblockt (59.).

Dann war der Schwung heraus der Partie, weil nun auch Ecuador nicht mehr allzu viel riskierte. Die enttäuschenden Niederländer waren mit dem Punktgewinn zufrieden, den sie am Ende glücklich errangen.

Beide Teams haben jetzt vier Punkte und jeweils gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.