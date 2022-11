Titelaspirant Brasilien hat es gepackt. Die Seleção steht im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar. Die Südamerikaner gewannen am Montagabend ihr zweites Gruppenspiel gegen die Schweiz knapp mit 1:0 (0:0). 43 000 Zuschauer im ausverkauften 974-Stadion am Hafen von Doha sahen eine wenig berausc...