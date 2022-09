Im WM-Jahr 2022 hat derdie Aufgabe, einen schlagkräftigen Kader für das Turnier in Katar zusammen zustellen. Zunächst gab der Deutsche-Fußballbund aber eine neue Personalie bekannt. Erstmals in der DFB-Geschichte leitet miteinedie Medienrunden und Pressekonferenzen von Oliver Bierhoff und den Nationalspielern um Bundestrainer Hansi Flick

Am 20.09.2022 gab es in Frankfurt am Main die Premiere mit Franziska Wülle, der neuen Pressesprecherin der Fußball-Nationalmannschaft. Viele Fußballfans werden die 30-Jährige dann auch bei der WM 2022 in Katar erleben können, wenn die Medienrunden gleich von mehreren Fernsehsendern live übertragen werden.