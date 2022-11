Samstag, den 26.11.2022, auf Dänemark. Es ist das Topspiel in der Frankreich trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am heutigen, auf. Es ist das Topspiel in der Gruppe D . Die beiden Mannschaften sind auch die klaren Favoriten in dieser Gruppe. Mit Frankreich spielt heute zudem einer der Topfavoriten auf den WM-Titel. Nach dem Auftaktsieg gegen Australien können die Franzosen mit einem Erfolg gegen die Dänen fast schon für das Achtelfinale planen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Frankreich gegen Dänemark und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Frankreich gegen Dänemark: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppe D zwischen Frankreich und Dänemark findet am Samstag, den 26.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 17:00 Uhr im Stadium 974 in Doha. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Frankreich, Dänemark

: Frankreich, Dänemark Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : D, 2. Spieltag

: D, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 26.11.2022, 17:00 Uhr

: Samstag, 26.11.2022, 17:00 Uhr Stadion/Spielort : Stadium 974, Doha

: Stadium 974, Doha Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Die französische Mannschaft jubelt um Olivier Giroud nach dem Sieg im ersten Gruppenspiel. Haben „Les Bleus“ heute nach dem Spiel gegen Dänemark wieder einen Grund zum Feiern?

© Foto: FRANCK FIFE/AFP

WM-Übertragung: Wo läuft Frankreich gegen Dänemark im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 16:05 Uhr. Hier gibt es gute Nachrichten. Das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark wirdübertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge imverfolgen. Die Übertragung beginnt um 16:05 Uhr. Moderatorin Jessy Wellmer führt mit den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira durch die Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels

Wo wird Frankreich vs. Dänemark im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. Das ARD zeigt das Spiel in der ARD-Mediathek kostenlos. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Frankreich gegen Dänemark am 26.11.2022 um 17:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Live-Stream: ARD-Mediathek, MagentaTV

Warum sind die Nachspielzeiten so lange?

Frankreich gegen Dänemark: Die Aufstellungen

Die Startelf von Frankreich:

Lloris - Kounde, Varane, Updamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Griezmann, Mbappé - Giroud

Die Startelf von Dänemark:

Schmeichel - Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle - Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard, Lindstrom - Cornelius

Alle weiteren Infos zur WM 2022 in Katar

Wir haben viele weitere interessante Artikel rund um die Fußball-Weltmeisterschaft für euch. Klickt euch durch die Artikel und erfahrt alles Wichtige im Zusammenhang mit der Wüsten-WM in Katar: