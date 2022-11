Freitag, den 25.11.2022, USA. Für beide Mannschaften ist es das zweite Spiel in der Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar trifft am heutigen England auf die. Für beide Mannschaften ist es das zweite Spiel in der Gruppe B . Die Engländer sind nach dem 6:2-Kantersieg zum Auftakt gegen den Iran oben auf. Mit einem Sieg gegen die USA können die „Three Lions“ die Tür Richtung Achtelfinale weit aufstoßen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie England gegen USA und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – England gegen USA: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppenphase zwischen England und der USA findet am Freitag, den 25.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:00 Uhr im Al-Bayt Stadium in Al-Khor. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : England, USA

: England, USA Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : B, 2. Spieltag

: B, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.11.2022, 20:00 Uhr

: 25.11.2022, 20:00 Uhr Stadion/Spielort : Al-Bayt Stadium, Al-Kohr

: Al-Bayt Stadium, Al-Kohr Schiedsrichter: Jesus Valenzuela (Venezuela)

In der Gruppe B ist England der klare Favorit. Doch die amerikanische Nationalmanschaft träumt dennoch vom Erreichen des Achtelfinals.

© Foto: JOSE JORDAN/afp

WM-Übertragung: Wo läuft England gegen USA im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten um 19:30 Uhr. Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira durch die Sendung. Im Stadion vor Ort sind Reporterin Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger mit dabei. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen England und der USA wirdübertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge in derverfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten um 19:30 Uhr. Moderatorin Jessy Wellmer führt mit den Experten

Wo wird England vs. USA im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt der Sender ARD das Spiel live und in voller Länge in der ARD-Mediathek. Auch der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung England gegen USA am 25.11.2022 um 20:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Live-Stream: ARD-Mediathek, MagentaTV

ARD, ZDF und MagentaTV – Welcher Sender zeigt was?

Insgesamt werden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 48 WM-Spiele live im Free-TV übertragen. Darunter fallen unter anderem die Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinals und das Finale. Diese Spiele werden zwar auch von MagentaTV übertragen – der kostenpflichtige Streamingdienst hat allerdings zusätzlich 16 Spiele auf exklusiver Basis im Angebot. Hierzu zählen auch Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, sofern die DFB-Elf nicht beteiligt ist.

England vs. USA: Aufstellung - So wollen sie spielen

So wollen die Mannschaften im Spiel England gegen die USA auflaufen:

England: 1 Pickford - 12 Trippier, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw - 22 Bellingham, 4 Rice - 17 Saka, 19 Mount, 10 Sterling - 9 Kane

1 Pickford - 12 Trippier, 5 Stones, 6 Maguire, 3 Shaw - 22 Bellingham, 4 Rice - 17 Saka, 19 Mount, 10 Sterling - 9 Kane USA: 1 Turner - 2 Dest, 3 Zimmerman, 5 Robinson, 13 Ream - 8 McKennie, 4 Adams, 6 Musah - 21 Weah, 10 Pulisic - 19 Wright

Vize-Europameister England geht mit einer unveränderten Startelf in das zweite WM-Spiel. Für die Partie gegen die USA nominierte Chefcoach Gareth Southgate die gleichen elf Spieler um Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham. Die Offensivspieler Phil Foden, Jack Grealish und Marcus Rashford sitzen damit erneut auf der Bank. Harry Kane (Fußverletzung) und der zuletzt krankheitsbedingt ausgewechselte Harry Maguire, der sein 50. Länderspiel bestreitet, spielen von Anfang an. Mit einem Sieg stünde England vorzeitig im Achtelfinale.

Auf Seiten der USA gab es nach dem 1:1 gegen Wales nur einen Wechsel. Der ehemalige Bremer Josh Sargent rückt auf die Bank, für ihn rotiert bei Chefcoach Gregg Berhalter der 24 Jahre alte Haji Wright in die erste Elf. Dortmunds Giovanni Reyna muss zu Beginn zuschauen. Die USA könnten mit einem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe B übernehmen.

Alle weiteren Infos zur WM 2022 in Katar

Wir haben viele weitere interessante Artikel rund um die Fußball-Weltmeisterschaft für euch. Klickt euch durch die Artikel und erfahrt alles Wichtige im Zusammenhang mit der Wüsten-WM in Katar: